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Scholz ve Macron tarihi Brandenburg Kapısında

AA - Ömer Sercan Karkuş - Güncel
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Tarihi Brandenburg Kapısına yansıtılan Ukrayna Bayrağı Şansölye Olaf Scholz ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un giriş ve yürüyüşü Şansölye Olaf Scholz ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un basın mensuplarını selamlaması -Şansölye Olaf Scholz ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un halkı...

Tarihi Brandenburg Kapısına yansıtılan Ukrayna Bayrağı

Şansölye Olaf Scholz ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un giriş ve yürüyüşü

Şansölye Olaf Scholz ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un basın mensuplarını selamlaması

-Şansölye Olaf Scholz ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un halkı selamlaması Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna renkleriyle aydınlatılan tarihi Brandenburg Kapısı'nı ziyaret ederek Ukrayna'ya olan desteklerini bir kez daha gösterdiler.

AA / Ömer Sercan Karkuş - Güncel

Emmanuel Macron, Brandenburg, Olaf Scholz, Ukrayna, Güncel, Haberler

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