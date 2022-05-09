Scholz ve Macron tarihi Brandenburg Kapısında
AA - Ömer Sercan Karkuş - Güncel
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Tarihi Brandenburg Kapısına yansıtılan Ukrayna Bayrağı Şansölye Olaf Scholz ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un giriş ve yürüyüşü Şansölye Olaf Scholz ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un basın mensuplarını selamlaması -Şansölye Olaf Scholz ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un halkı...
Tarihi Brandenburg Kapısına yansıtılan Ukrayna Bayrağı
Şansölye Olaf Scholz ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un giriş ve yürüyüşü
Şansölye Olaf Scholz ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un basın mensuplarını selamlaması
-Şansölye Olaf Scholz ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un halkı selamlaması Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna renkleriyle aydınlatılan tarihi Brandenburg Kapısı'nı ziyaret ederek Ukrayna'ya olan desteklerini bir kez daha gösterdiler.
AA / Ömer Sercan Karkuş - Güncel