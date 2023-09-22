Sayıştay Raporu, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde İşçi Sağlığı ve Güvenliğinin İhmal Edildiğine İşaret Ediyor

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde geçen yıl yapılan inşaat işlerinde işçi sağlığı ve güvenliği için önlem almadığı ortaya çıktı. Sayıştay raporunda üniversite yönetiminin bazı işlerin hiçbirinde ne iş yeri güvenliği uzmanı ne de iş yeri hekiminin görevlendirilmediği belirtildi. Eski AKP Genel Başkan Yardımcısı olan ve 4 dönem AKP’den milletvekilliği yapan Fatma Seniha Nükhet Hotar, 2018 yılından bu yana Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünü yürütüyor.

MAHİR BAĞIŞ

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde geçen yıl yapılan inşaat işlerinde işçi sağlığı ve güvenliği için önlem almadığı ortaya çıktı. Sayıştay raporunda üniversite yönetiminin bazı işlerin hiçbirinde ne iş yeri güvenliği uzmanı ne de iş yeri hekiminin görevlendirilmediği belirtildi. Eski AKP Genel Başkan Yardımcısı olan ve 4 dönem AKP'den milletvekilliği yapan Fatma Seniha Nükhet Hotar, 2018 yılından bu yana Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünü yürütüyor.

İşçi Sağlığı ve Güvenliği (İSİG) verilerine göre 2022 yılında "en az" bin 843, her gün "en az" 5 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Sayıştay'ın 2022 yılı kamu kurumları denetim raporlarında işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinin ihmal edildiği bir kez daha gözler önüne serildi.

Sayıştay, eski AKP Genel Başkan Yardımcısı olan Prof. Dr. Nükhet Hotar'ın rektörlüğünü yaptığı Dokuz Eylül Üniversitesi ile ilgili denetim raporlarında da işçi sağlığı ve güvenliğine dair önlemlerin alınmadığını vurguladı.

İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ İHMAL EDİLDİ

Raporda, üniversitenin geçen yıl çeşitli yerleşkelerinde yapılan tadilat, onarım gibi inşaat işlerinde iş yeri güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimlerinin görevlendirmediği tespit edildi. Rapora göre; 2022'de yapılan toplam 11 inşaat işinin 7'sinde işyeri güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminin görevlendirilmediği belirtildi. İnşaat işlerinin 4'ünde ise iş yeri güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminin iş başlangıcından bir süre sonra görevlendirildiği vurgulandı.

NE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI NE DE HEKİM GÖREVLENDİRİLMEDİ

Sayıştay, üniversitenin; "Tınaztepe Yerleşkesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Bodrum Katta Oda Tadilatları Yapılması İşi," "Gündüz Tedavi Merkezi Binası Kemoterapi Ünitesi Tadilatı," "Tınaztepe Yerleşkesi Tehlikeli Atık ve Hurda Depolama Alanı Yapılması ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi," "Dokuzçeşmeler Yerleşkesi Mevcut Açık Basketbol Sahası ile Halı Sahanın Yenilenmesi İşi," Dokuz Eylül Üniversitesi Alsancak Rektörlük Yerleşkesi Tüm Binalar Yangın Algılama Sistemi Yapılması İşi," "15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi 3500 Kişi Günlük Üretim Kapasiteli Öğrenci Yemekhanesi Atık Su Önlem Tesisi Yapılması İşi," "Kiraz Veteriner Fakültesi Konteyner Laboratuvar ve Tuvalet Yapılması" sırasında iş yeri güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimlerinin iş süresi boyunca görevlendirilmediğini tespit etti.

İŞ BAŞLANGICINDAN 4 AY SONRA UZMAN VE HEKİM GÖREVLENDİRİLMİŞ

Üniversite yönetimi; "Uygulama ve Araştırma Hastanesi K5, K6, K7 Asansörlerinin Yenilenmesi ile Onkoloji Hastanesi O3 Asansörünün Yapımı İşi"nin başlangıcından 4 ay sonra uzmanları görevlendirdi.

Raporda; "Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Çok Amaçlı Prefabrik Salon Yapılması İşi"nde 4 gün sonra, "Tınaztepe Yerleşkesi Prof Dr Fuat SEZGİN Merkez Kütüphane Binası Soğutma Gruplarının Onarım ve işlemi"nde 1 ay sonra, "15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi Bioizmir Binasında Yangın Tesisatı Revizyonu Yapılması İşi" 10 gün sonra görevlendirildiği belirtildi.

NÜKHET HOTAR, 2018'DEN BU YANA REKTÖR

Eski AKP Genel Başkan Yardımcısı ve 4 dönem AKP'den milletvekilliği yapan Fatma Seniha Nükhet Hotar, 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne atanmıştı.