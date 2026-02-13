Haluk Görgün, KAAN hangarını ziyaret etti

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk GÖRGÜN, KAAN hangarını ziyaret ederek gelişmeler hakkında bilgi aldı.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TUSAŞ bünyesinde üretim, test ve geliştirme çalışmaları devam eden milli muharip uçak KAAN'ın hangarını ziyaret etti. Gelişmeler hakkında yetkililerden bilgi alan Görgün, yaptığı değerlendirmede, "Bugün, Milli Muharip Uçak KAAN projesinde çok kıymetli bir adıma daha hep birlikte şahitlik ediyoruz. Tam boy statik testlerde kullanılacak uçağımızın hangardan çıkışı ile ilk uçuşlarını yapan prototipimizin, bundan sonraki uçuşunu yapacak olan ikinci prototipimizle birlikte aynı karede yer alacak olmaları, hem önemli bir teknik aşamayı ifade etmekte hem de binlerce insanın emeğinin somut bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. KAAN; bir uçağın ötesinde, Türkiye'nin mühendislik gücünün ve bağımsız savunma iradesinin simgesidir. Bu projede hedefimiz; Türk Hava Kuvvetlerimizin envanterinde uzun yıllar görev yapacak yeni nesil muharip bir uçağı özgün olarak geliştirmek ve ülkemizin kabiliyetlerini daha da ileri taşımaktır" dedi.

'GELİŞTİRME, TEST VE ÜRETİM ADIMLARINI EŞ ZAMANLI YÜRÜTÜYORUZ'

KAAN'ın teknik kabiliyetlerine değinen Görgün, "Ulaşacağı hızdan görünmezlik teknolojisine, elektronik harp yeteneğinden çoklu görev kabiliyetlerine kadar, dünyada sayısı bir elin parmakları kadar olan seçkin muharip uçak sınıfının bir üyesi olacağını söylemek mümkündür. Düşük görünürlük, dahili silah yuvaları, gelişmiş aviyonik mimari, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi kabiliyetlerle hem hava-hava, hem hava-yer görevlerinde üstün performans elde edilecektir. Bugün geldiğimiz noktada, geliştirme, test ve üretim adımlarını eş zamanlı olarak yürütüyoruz. 2024'te ilk uçuşunu yapan hızlı prototipimiz sonrasında geliştirme ve üretim süreçleri aralıksız şekilde ilerlemiştir. Bununla birlikte eş zamanlı olarak insanlı-insansız savaş uçaklarının operasyonel kabiliyet geliştirme çalışmalarını yapıyoruz. Statik test prototipimizin üretiminin tamamlanmasıyla birlikte; tasarımdan üretime, üretimden doğrulamaya uzanan sürecin olgunlaşma yolunda nasıl ilerlediğini hep birlikte görmekteyiz. Yerli motorumuzun geliştirilmesi başta olmak üzere kabiliyet artırımlarıyla fazlı olarak geliştirdiğimiz KAAN, her geçen gün kabiliyetlerine ve ülkemiz savunma ve havacılık sanayi altyapısına yenilerini ekleyerek ülkemizi dünyada sayılı ülkeler ligine taşımaktadır. KAAN, uzun soluklu bir teknoloji programında bir ürün olmanın yanında; tasarım, üretim, test altyapısı ve insan kaynağını eşgüdümlü biçimde birlikte yürüten, altyapımızı, insan kaynağımızı ve teknoloji birikimimizi aynı anda güçlendiren bir katalizör görevi de görmektedir. Bu çerçevede KAAN, kalkınma ve teknoloji hamlesi niteliği taşıyan stratejik bir projedir. Bu hamlenin en kritik aşamalarından biri olan seri üretim faaliyetlerine dönük olarak da paralelde tüm hızıyla çalışmaktayız" diye konuştu.

KAAN'ın, geniş bir ekosistemin başarısı olduğunu özellikle vurgulamak istediğini aktaran Görgün, şöyle devam etti:

"KAAN'ın yerli tedarik zinciri bugün 20'den fazla şehirde, 300'den fazla firmayla, 5 binden fazla çalışandan oluşmaktadır. Bu vesileyle emeği geçen tüm mühendislerimize, teknisyenlerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim emeklerini bereketlendirsin. Önümüzdeki dönemde de test, kalifikasyon ve üretim hazırlıklarını aynı kararlılıkla sürdürecek; KAAN'ı adım adım daha ileri kabiliyetlerle gök vatanımızla buluşturacağız. Allah'ın izniyle, 'Türkiye Yüzyılı'nda savunma sanayinde tam bağımsızlık hedefimize kararlılıkla yürümeye devam edeceği."