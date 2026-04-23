Haberler

Savunma Sanayii Başkanı Görgün NATO konferansı temaslarını değerlendirdi Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"Türkiye, NATO üyesi ülkeler de dahil olmak üzere tüm dost ve müttefiklerinin savunma sanayi alanındaki çözüm ortağı haline gelmiştir" - "Dünya öngörülemezliğin temel norm haline gelmeye başladığı bir dönemden geçerken AR-GE gücümüz ve seri üretim kapasitemiz, ülkemizin savunma sanayi alanındaki stratejik etkinliğini daha da pekiştirmektedir"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin, NATO üyesi ülkeler de dahil olmak üzere tüm dost ve müttefiklerinin savunma sanayi alanındaki çözüm ortağı haline geldiğini bildirdi.

Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, NATO'nun savunma tedariki, işbirliği ve kabiliyet geliştirme süreçlerine yön veren üst düzey danışma ve koordinasyon platformlarından biri olan Conference of National Armaments Directors/Ulusal Silahlanma Direktörleri Konferansı (CNAD) toplantılarına katılmak üzere Brüksel'de bulunduklarını belirtti.

Ziyaretleri kapsamında İtalya Ulusal Silahlanma Direktörü Koramiral Giacinto Ottaviani, eski Avrupa Savunma Ajansı (EDA) Direktörü Jiri Sedivy, CNAD Başkanı ve NATO Savunma Sanayi, İnovasyon ve Silahlanmadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tarja Jaakkola, NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Korgeneral Kemal Turan ile bir araya geldiklerini aktaran Görgün, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirdiğimiz görüşmeler, NATO ve Avrupa güvenlik mimarisi çerçevesinde savunma sanayinde işbirliği imkanlarını daha da ileri taşımaya yönelik önemli bir zemin oluşturmaktadır. Brüksel'deki temaslarımız tekrar teyit etti ki Türkiye, uzun yıllar boyunca NATO'nun ikinci büyük ordusu olması nedeniyle İttifak'ın önemli bir üyesi olarak görülürken bugün yerli ve milli kabiliyetlerle ürettiği kara, hava, deniz araçları, elektronik harp ve haberleşme alanındaki ürünleri, hava savunma sistemleri, akıllı ve konvansiyonel mühimmatları ile NATO üyesi ülkeler de dahil olmak üzere tüm dost ve müttefiklerinin savunma sanayi alanındaki çözüm ortağı haline gelmiştir.

Dünya öngörülemezliğin temel norm haline gelmeye başladığı bir dönemden geçerken AR-GE gücümüz ve seri üretim kapasitemiz, ülkemizin savunma sanayi alanındaki stratejik etkinliğini daha da pekiştirmektedir. Türkiye'nin uluslararası arenada ulaştığı bu konum Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda şekillenen milli savunma sanayi sistemimizin kolektif başarısının en somut göstergelerinden biridir. Verimli müzakereler ve nazik ev sahiplikleri için tüm muhataplarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Firdevs Bulut Kartal
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

