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Haluk Görgün'den, Japonya'da Khı ve Nec Tesislerine Ziyaret

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Japonya ziyareti kapsamında Kawasaki Heavy Industries ve NEC tesislerini ziyaret ederek savunma sanayiinde teknoloji geliştirme ve dijital dönüşüm alanlarında iş birliği imkanlarını değerlendirdi.

(ANKARA)- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Japonya ziyareti kapsamında Kawasaki Heavy Industries (KHI) Kobe Works ve NEC Fuchu tesislerini ziyaret ettiklerini bildirdi. Görgün, savunma sanayiinde teknoloji geliştirme, dijital dönüşüm ve yenilikçi çözümler alanlarında uluslararası iş birliği imkanlarını geliştirmeye büyük önem verdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Japonya temaslarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Görgün, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Japonya ziyaretimiz kapsamında, Kawasaki Heavy Industries (KHI) Kobe Works ve NEC Fuchu tesislerini ziyaret ettik."

KHI'de savunma, denizcilik, havacılık ve ileri üretim teknolojileri; NEC'te ise haberleşme, radar, komuta kontrol ve ileri teknoloji çözümleri alanlarındaki kabiliyetler hakkında bilgi aldık. Görüşmelerimizde; mühendislik altyapısı, üretim yetkinlikleri ve yüksek teknolojiye dayalı sanayi uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduk.

Savunma sanayiinde teknoloji geliştirme, dijital dönüşüm ve yenilikçi çözümler alanlarında uluslararası iş birliği imkanlarını geliştirmeye büyük önem veriyoruz.

Nazik ev sahiplikleri dolayısıyla KHI ve NEC yetkililerine teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
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