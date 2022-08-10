SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI DEMİR: ARTIK NATO ÜLKELERİ DE BİZİM KAPIMIZI ÇALMAYA BAŞLADI

Ankara'da düzenlenen 13'üncü Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, savunma sanayiinde yerlilik ve millilik oranı geliştikçe, Türkiye'nin sahadaki caydırıcılık gücünün de artacağını vurguladı. Kıran, Türkiye için yerlilik ve milliliğin olmazsa olmaz olduğunu belirterek, "Bugün dünyanın savunma sanayii ihracatı gerçekleştiren firmaları arasında ilk 100'ün içerisinde 3 firmamızın olması, savunma sanayii sektörümüzün her geçen gün envanterine yerlilik ve millilik ile inşa edilmiş yeni bir projeyi katması, sahada ve masada güçlü bir Türkiye'nin en önemli kazanımları. Türkiye gibi zorlu bir coğrafyada bulunan ülkeler için yerlilik ve millilik olmazsa olmaz bir unsur. Karşılaştığımız yakın ve uzak sınamalar bu yerlilik ve millilik oranını yüzde 80'lere çıkarmamızın elbette önemli bir gelişme olduğunu ama yeterli olmadığını bizlere işaret ediyor. O yüzden sektörümüzün bu çabayı devam ettirmesini önümüzdeki dönem için önemli buluyoruz. Türkiye'nin yerlilik ve millilik oranı geliştikçe ve buna paralel olarak sahadaki caydırıcılık gücü arttıkça ülkemize ciddi bir uluslararası talebin de geldiğini yakından müşahede ediyoruz. Savunma sanayii ihracatında 3 milyar doları aşıyor olmamız ve daha bu yılın ilk 7 yılında 2 milyar dolar çıtasını aşmış olmamız büyük başarı. Bunu diplomatik engellere ve önümüze çıkarılan zorluklara rağmen başardık" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel