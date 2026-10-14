Savunma Sanayi Başkanı Görgün: 'Savunma sanayisinde uluslararası iş birliklerini güçlendirmeyi hedefliyoruz'

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, IDA Türkiye Savunma ve Havacılık Sanayiinde Endüstriyel İş Birliği Günleri'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisindeki firmaların yetkinliklerini geliştirmeyi ve uluslararası ortaklıklarını güçlendirmeyi önceliklendirdiklerini belirterek, " Ankara'da kurulan iş birliklerini sınırların ötesine taşıyacak IDA modeli, 2027'de İspanya'nın Valencia şehrinde devam edecek" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savunma sanayiimizin geleceği için firmalarımızın yetkinliklerini geliştirmeyi ve uluslararası ortaklıklarını güçlendirmeyi önceliklendiriyoruz. IDA Türkiye Savunma ve Havacılık Sanayiinde Endüstriyel İş Birliği Günleri'nde, KOBİ'lerimizi ve teknoloji firmalarımızı uluslararası üretim ve tedarik ağlarıyla buluşturduk" dedi.

Görgün, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hedefimiz; Türkiye'yi geliştirdiği teknolojilerle, üretim kabiliyetiyle ve güvenilirliğiyle dünyanın tercih ettiği savunma ve havacılık ortaklarından biri haline getirmektir. Ankara'da kurulan iş birliklerini sınırların ötesine taşıyacak IDA modeli, 2027'de İspanya'nın Valencia şehrinde devam edecek.

Firmalarımızın yeni pazarlarda kalıcı yer edinmesini, ortak üretim ve teknoloji geliştirme imkanlarının çoğalmasını hedefliyoruz. IDA Türkiye'nin düzenlenmesinde emeği geçen Ankara Ticaret Odamıza, OSTİM OSB'ye, OSSA'ya ve NGF Fuarcılık'a ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA