Savaş yeniden şiddetleniyor! ABD ve İsrail, İran'da petrokimya tesisini vurdu

Savaş 36. gününde yeniden şiddetleniyor. ABD-İsrail'in İran'ın Huzistan eyaletinde petrokimya şirketlerinin bulunduğu sanayi bölgelerine saldırıları sonucu en az 5 kişi yaralandı.

İran resmi ajansı IRNA'nın Huzistan Valiliğine dayandırdığı habere göre; ABD-İsrail, Huzistan eyaletinde Mahşehr ve Bender İmam kentlerinde petrokimya tesislerinin bulunduğu sanayi bölgelerine saldırdı.

TESİSTE AĞIR HASAR

Fecr, Rical, Emir Kebir ve Ebu Ali petrokimya tesislerinin hedef alındığı saldırılarda Bender İmam petrokimya tesisinin bazı bölgelerinin ağır hasar gördüğü aktarıldı. Saldırılarda en 5 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

Tasnim haber ajansı ise saldırı sonrası oluşan hasarın boyutunun henüz netleşmediğini duyurdu. Bölgede incelemelerin sürdüğü bildirildi.

BUŞEHR ENERJİ SANTRALİ'NDE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran'da, ABD-İsrail tarafından bir saldırı da Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahasına düzenlendi. Saldırı sonucu santraldeki güvenlik personeli hayatını kaybetti. Patlamanın etkisi ve şarapneller düşmesi nedeniyle santralin yan binalarından birinin hasar gördüğü belirtildi.

Buşehr Nükleer Enerji Santrali, 28 Şubat'tan bu yana dördüncü kez ABD-İsrail saldırılarının hedefi oldu.

İRAN, ABD'NİN ATEŞKES TEKLİFİNİ REDDETTİ

Öte yandan savaşta "ateşkes" konusu yeniden gündeme geldi; ancak sonuç olumsuz oldu. İranlı üst düzey bir yetkili, ABD’nin üçüncü bir ülke aracılığı ile "İran’a 48 saatlik geçici ateşkes teklifinde bulunduğunu" açıkladı. Fars Haber Ajansı'na konuşan bir kaynak, İran'ın ateşkes teklifine yazılı bir yanıt vermediğini, bunun yerine sahada ağır saldırıların sürdürülmesiyle karşılık verdiğini ifade ederek, "ABD'nin ateşkesi sağlamak amacıyla yürüttüğü diplomatik girişimler, özellikle Kuveyt'in Bubiyan Adası'nda bu ülkeye ait askeri depo alanının hedef alınmasının ardından daha da yoğunlaştı" dedi.

İran'ın Karaj kentinde son saldırıların ardından meydana gelen hasar.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran'ın misillemesi sonrasında Hayfa'nın çeşitli bölgelerine füze parçaları düştü.