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Yetim Vakfınca Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen Savaş ve Çocuk Sempozyumu'nda, savaşların ve silahlı çatışmaların çocuklar üzerindeki hukuki, sağlıkla ilgili, psikososyal ve eğitsel etkileri ele alındı.

İbn Haldun Üniversitesinin ev sahipliğinde "Yaşasın Çocuklar" çağrısıyla gerçekleştirilen sempozyumun açılışında konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, savaşların en ağır bedelini çocukların ödediğini belirterek Birleşmiş Milletlerin (BM) Filistin'e ilişkin kararlarının uygulanmamasını eleştirdi.

Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerin çocukların yaşadığı sorunlara çözüm üretmesi gerektiğini vurgulayan Turan, çocukların milliyetlerine, kimliklerine ve inançlarına göre ayrılmaması gerektiğini söyledi.

Turan, savaş mağduru çocukların korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, "Bütün çocuklar yaşama hakkına sahiptir, savaşların tarafı değildir. Savaşları çıkaran çocuklar değildir, siyasi hesapları yapan çocuklar değildir, haritaları çizen çocuklar değildir." dedi.

İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen de dünyada yaşanan savaş ve yıkımlara rağmen barış, huzur ve güven ortamının istenilen düzeyde sağlanamadığını söyledi.

Savaşların önlenmesi için uluslararası sistemin daha kapsayıcı hale getirilmesi gerektiğini aktaran Gözen, BM Güvenlik Konseyinin mevcut yapısının küresel sorunların çözümünde yetersiz kaldığını savundu.

Gözen, "Savaşı insanlar çıkartıyor, bedelini çocuklar ödüyor deniyor. Dolayısıyla savaşın çıkmaması için ne yapmak gerekiyor? Büyükler olarak bunun üzerinde durup çalışma yürütmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Türkiye'nin yetim ve öksüz çocukların korunmasına yönelik çalışmalarını sürdüreceğini kaydeden Gözen, dünyanın farklı bölgelerinde temel haklarından mahrum kalan çocuklara da destek verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Gözen, savaşların olmadığı, çocukların huzur ve güven içinde yaşayabildiği bir dünya oluşturulmasının önemini vurguladı.

"Savaşın çocuklar üzerindeki etkisi çatışmalar sona erdiğinde de sürüyor"

Yetim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yılmaz da savaşların çocukların yaşamlarını ve geleceklerini olumsuz etkilediğini, dünya genelinde çatışma bölgelerinde yaşayan çocukların sayısının 500 milyonu aştığını söyledi.

Yılmaz, savaşların çocuklar üzerindeki etkilerinin çatışmalar sona erdikten sonra da sürdüğünü vurguladı.

Uluslararası topluma çocuklara yönelik saldırıların durdurulması, insani yardımların ulaştırılması ve sorumluların hesap vermesi çağrısında bulunan Yılmaz, "Hepsinden önemlisi ve çocukları savaştan korumanın en etkili yolu yalnızca savaşın sonuçlarıyla mücadele etmek değil, savaşın kendisini önlemek ve sona erdirmektir." dedi.

Suriye'deki yetim çocukların durumuna da dikkati çeken Yılmaz, Yetim Vakfının sınırın ötesindeki 10 yetim yerleşkesinde 3 binden fazla yetim çocuk ve annesine destek verdiğini belirtti.

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan da savaşlardan en fazla çocukların, yaşlıların ve hastaların etkilendiğini belirterek, savunmasız bireylere yönelik duyarlılığın önemini vurguladı.

Yetim Vakfının çalışmalarını takdir eden Arkan, üniversite olarak bu tür iyilik faaliyetlerinde yer almayı sorumluluk olarak gördüklerini ifade etti.

Sempozyumun ana konuşmacısı gazeteci ve aktivist Lauren Booth ise savaş ve çatışma bölgelerinde yaşayan çocukların karşılaştıkları sorunlara değinerek, Gazze, Lübnan, Suriye ve Sudan'daki çocukların ailelerini, evlerini, eğitim imkanlarını ve günlük yaşam düzenlerini kaybettiklerini söyledi.

Savaşların çocuklar üzerindeki psikolojik ve sosyal etkilerinin uzun yıllar devam edebileceğinin altını çizen Booth, "Savaşın ortasındaki çocukların bizim acımamıza ve gözyaşlarımıza değil, anlaşılmaya ihtiyaçları var." dedi.

İnsani yardım faaliyetlerinde çocukların sürekli fotoğraflanmasını ve hikayelerinin kaydedilmesini eleştiren Booth, bu yaklaşımı "yardım turizmi" olarak nitelendirerek çocukların mahremiyetine özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Sanat faaliyetlerinin savaş mağduru çocukların iyileşme süreçlerine katkı sağlayabildiğini aktaran Booth, Gaziantep'te Suriyeli çocuklarla gerçekleştirdiği çalışmalardan örnekler verdi.

Çocukların yaşadıkları travmaları aşmalarında kültürel bağlarının ve aidiyet duygularının korunmasının önemine dikkati çeken Booth, "Gazze'den savaşın yıktığı bütün bölgelere uzanan ders şudur, çocukların büyüyebilmek için kendi halklarının hikayesine ve kültürüne ihtiyaçları vardır." diye konuştu.

Tanıtım videosu gösterimi ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlanan sempozyum, açılış konuşmalarının ardından "Savaş Ortamında Çocuklar: Haklar, İhlaller ve Etkiler", "Savaş Ortamında Çocuklar: Sosyal, Eğitsel ve Uluslararası Boyutlar" ve "Sivil Toplum Perspektifinden Savaş ve Çocuk: Saha Deneyimleri" başlıklı üç oturumla devam etti.

Sempozyuma, akademisyenler, sivil toplum temsilcileri ve saha uzmanları katıldı.???????

Kaynak: AA