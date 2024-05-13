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SAÜ'de Sait Faik Abasıyanık paneli düzenlendi

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Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) şair, öykü ve roman yazarı Sait Faik Abasıyanık'ın vefatının 70. yılında 'Bir İnsanı Sevmek' paneli gerçekleştirildi. Panelde, Abasıyanık'ın edebiyatı üzerine değerlendirmelerde bulunuldu, eserlerinden alıntılarla zenginleştirilmiş sunum yapıldı.

Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) şair, öykü ve roman yazarı Sait Faik Abasıyanık'ın vefatının 70. yılında "Bir İnsanı Sevmek" paneli gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektörlük Türk Dili Bölüm Başkanlığı ve Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi tarafından İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi konferans salonunda düzenlenen panele, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Rektörlük Türk Dili Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Dr. Serhat Demirel'in oturum yöneticiliği yaptığı panelde, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden Prof. Dr. Engin Yılmaz ile öğretmen ve şair Ercan Yılmaz konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde, Abasıyanık'ın edebiyatı üzerine değerlendirmelerde bulunuldu, eserlerinden alıntılarla zenginleştirilmiş sunum yapıldı.

Demirel, yaptığı konuşmada, Sait Faik'in kentin önemli değeri olduğunu belirterek, "Biz de Sakarya Üniversitesiyiz. Dolayısıyla burada hemen her sene ya da yılda birkaç kez Sait Faik'i anmak, bizim için onur meselesi olmaktadır." ifadesini kullandı.

Konuşmacılar da dinleyicilere yazarın sanatını ve eserlerini daha yakından tanıma fırsatı sundu.

Lise öğrencilerinin "Bohça" öyküsünü canlandırdığı panel, konuşmacılara teşekkür belgesi takdimi ve soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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