SAÜ'de Balkan Ülkeleri Tanıtım Serisi-Kosova etkinliği düzenlendi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SABAMER) ve Balkan Öğrenci Topluluğunun katkılarıyla "Balkan Ülkeleri Tanıtım Serisi-Kosova" etkinliği düzenlendi.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, Kosova'nın tarihi ve bağımsızlık mücadelesinin anlatıldığı etkinlikte konuşan SABAMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Samet Çakmaker, Balkan coğrafyasının tarih boyunca cazibe merkezi olduğundan bahsetti.

SAÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Selvi de Kosova'nın bağımsızlık sürecinde yaşadığı olayları anlattı.

"İklim Adaletinde Kadın Sempozyumu" düzenlendi

Türk Kadın Akademisyenler Birliği, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kadın Araştırmaları Uygulamaları ve Araştırma Merkezi ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) desteğiyle hazırlanan İklim Adaletinde Kadın Sempozyumu gerçekleştirildi.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, üç oturumda düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan Doç. Dr. Mahnaz Gümrükçüoğlu Yiğit, dünyada birçok alanda mağdurların çoğunluğunu kadınların oluşturduğunu belirtti.

Yiğit, kadınların karar verme mekanizmalarında yerinin az olduğuna işaret ederek, sempozyum boyunca çözüm önerilerinin gündeme getirildiğini kaydetti.

Sempozyuma, Sakarya Vali Yardımcısı Selda Dural, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu, SAÜ Kadın Araştırmaları Uygulamaları ve Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Hafsa Kesgin ve Türk Kadın Akademisyenler Birliği Başkanı Prof. Dr. Mualla Uydu Yücel katıldı.