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SATIŞ İÇİN NOTERE GÖTÜRMEYE HAZIRLANDIĞI OTOMOBİLİ ALEV ALEV YANDI

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ANTALYA'da sahibinin satışını yapmak üzere notere götüreceği otomobil, park halindeyken çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

ANTALYA'da sahibinin satışını yapmak üzere notere götüreceği otomobil, park halindeyken çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Altınova Caddesi'nde bugün saat 13.30 sıralarında Mustafa Akman'a ait 06 RA 390 plakalı otomobil, park halindeyken alev aldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar mahalleli ile yoldan geçen bazı sürücüler, yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Bu sırada lastiği patlayan otomobil, hareket ederek yolun ortasına kadar geldi. Bir vatandaş eline aldığı paleti tekerinin önüne atarak otomobili durdurdu. Gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.Otomobilin sahibi Mustafa Akman'ın, satışını yapmak için otomobilini notere götürmeye hazırlandığı sırada yangının çıktığı öğrenildi.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mustafa Akman İtfaiye Güncel Haberler

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