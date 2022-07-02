Satın aldığı otomobili ipotekli çıktı

İZMİR'de yaşayan Hüseyin Çakatay (33), Antalya'dan 190 bin TL'ye satın aldığı 2'nci el otomobilin ipotekli olduğunu ve şasi numarasının, daha önce kaza yapan aynı marka başka otomobille değiştirildiğini öğrendi. Devir işlemlerinden önce gittikleri ekspertiz firmasının da sorumlu olduğunu belirten Çakatay, firma yetkililerinden ve otomobili satan G.K. adlı kadından şikayetçi oldu.

İzmir'de minibüsle taşımacılık yaparak geçimini sağlayan Hüseyin Çakatay, geçen yıl ağustos ayında internetten yaptığı araştırmalar sonunda beğendiği 2010 model otomobili Antalya'ya gidip G.K. isimli kadından 190 bin TL karşılığında satın aldı. Yaklaşık 2 ay önce, Yamanlar Polis Merkezi'nden telefonla aranan Çakatay'a, "İstanbul'da kazalı ve ipotekli otomobillerin şasi numaralarını değiştirip, satan ve bu yolla halkı dolandırıp mağdur eden bir çeteye operasyon yapıldı. Sizin satın aldığınız otomobilin de şasi numarasının değiştirilmiş olma ihtimali yüksek" denildi. Çakatay, otomobilini polis merkezine götürüp, gerekli incelemeler için teslim etti. Otomobilin şasi numarasının daha önce kaza yapan aynı marka ve modeldeki başka araçla değiştirildiği ve ipotekli olduğu belirlenen Çakatay, otomobili satın aldığı G.K. ve devir işlemleri öncesinde gittikleri ekspertiz firmasının bu konuda sorumluluğu olduğunu belirtip şikayetçi oldu. Çakatay, avukatı Efe Alper aracılığıyla G.K. ile ekspertiz firması yetkilileri hakkında İzmir 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.

Çakatay'ın avukatı Efe Alper de yaşadıkları nedeniyle müvekkilinin hem maddi hem de manevi olarak çok zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Halen de bu süreci yaşıyor. Onun mağduriyetinin giderileceğine dair şüphemiz yok. Yargı süreci başladı, adaletin yerini bulması için biz de elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.