Sason'da şehit ve gazi aileleri öğrencilerle buluştu
Batman'ın Sason ilçesinde şehit ve gazi aileleri öğrencilerle bir araya geldi.
Sason Kaymakamlığı Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) Müdürlüğünce düzenlenen "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" etkinliği kapsamında şehit ve gazi aileleri, Sason Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle buluştu.
Aileler, öğrencilere "vatan sevgisi" ve "kahramanlık ruhunu" anlattı.
Programa, Sason SHM Müdürü Hakan Akın ve kurum personeli de katıldı.
Kaynak: AA / Metin Özmen - Güncel