Sason'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Semineri Düzenlendi

Batman'ın Sason ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Cihan Kaya Anaokulu Konferans Salonu'nda seminer düzenlendi.

İlçe merkezi ve bağlı köylerde görev yapan din görevlilerinin katıldığı seminerde, uyuşturucuyla mücadelede ailelerin ve özellikle de annelerin rolünün vurgulandı.

Seminerde, katılımcılara uyuşturucu madde bağımlılığının belirtileri, erken fark etme yöntemleri, mücadele stratejileri ve toplumda farkındalık oluşturma çalışmaları hakkında bilgi verildi.