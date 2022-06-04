Şaşkına çeviren olay... Yumurtanın içinden yumurta çıktı - Haberler

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Şaşkına çeviren olay... Yumurtanın içinden yumurta çıktı

İhlas Haber Ajansı - Yasin Erdem - Güncel
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Şaşkına çeviren olay... Yumurtanın içinden yumurta çıktı Bu da matruşka yumurta Karabük'te demir çelik işçisi Yücel Yıldız, hobi olarak beslediği tavuklardan birinin matruşka gibi yumurtasının içinden bir yumurta daha çıktığını görünce şaşkına döndü.

Şaşkına çeviren olay... Yumurtanın içinden yumurta çıktı

Bu da matruşka yumurta

KARABÜK - Karabük'te demir çelik işçisi Yücel Yıldız, hobi olarak beslediği tavuklardan birinin matruşka gibi yumurtasının içinden bir yumurta daha çıktığını görünce şaşkına döndü.

Merkeze bağlı Arıcak köyünde yaşayan babasına ait evin bahçesinde hobi olarak tavuk yetiştiren demir çelik işçisi Yücel Yıldız, akşam saatlerine doğru Ataks cinsi tavuklarını kümese koymaya gittiğinde bir tanesinin yumurta çıkardığını gördü. Yıldız, dikkatini çeken normalden daha büyük olan yumurtayı merak edip kırdığında ise içinden başka bir yumurta daha olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı.

Yücel Yıldız, "Kaz yumurtası mı desem, deve yumurtası mı desem bayağı bir büyüktü. Yumurtayı elime aldığımda dışı yumuşacıktı. Eşimi, çocuklarımı ve babamı çağırdım. Görünce şaşırdılar. İlginç bir şey. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Yumurtayı kırdığımda içinden bir tane daha yumurta çıktı. Bu şekilde bir yumurta oluştuğu için şaşırdım. Böyle bir şey olması ilginç. " dedi.

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Güncel

Yücel Yıldız Karabük Güncel Haberler

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