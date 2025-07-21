SASKİ'den Sapanca Gölü'nde Su Hattı Temizliği

SASKİ'den Sapanca Gölü'nde Su Hattı Temizliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sakarya ve Kocaeli'ye içme suyu sağlayan Sapanca Gölü'ndeki su kalitesini korumak için 2 bin 500 metrelik su hattında temizlik çalışması yapıyor. 15 kişilik profesyonel dalgıç ekibi ile yürütülen bu çalışma, gölün yüzeyinden 25 metre derinlikte gerçekleştiriliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sakarya ve Kocaeli'ye içme suyu sağlayan Sapanca Gölü'ndeki kaliteyi korumak için hatlarda temizlik çalışması yapıyor.

Gölün 25 metre derinliğindeki su hattında yapılan çalışma, 15 kişilik profesyonel dalgıç ekibi tarafından yürütülüyor. SASKİ, suyun sağlıklı şekilde vatandaşlara ulaşması için yaklaşık 2 bin 500 metrelik hattı, doğal yollarla oluşan bitki ve tortulardan arındırıyor.

SASKİ Genel Müdür Vekili Seyit Sakallıoğlu, AA muhabirine, mikrobiyolojik açıdan çok temiz olan Sapanca Gölü'nün, dünyanın nadide içme suyu kaynaklarından biri olduğunu belirtti.

Kentin içme suyunun yüzde 70'inin Sapanca Gölü'nden tedarik edildiğini bildiren Sakallıoğlu, "Sapanca Gölü'nden su aldığımız 2 adet 1600 milimetre çapındaki hattımızda temizlik çalışmaları devam etmekte. Temizlik çalışmaları esnasında hattın birinden temizlik yaparken diğerinden de şehrimize kesintisiz kaliteli içme suyu vermeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Sakallıoğlu, temizlik çalışmalarının kıyıdan yaklaşık 1200 metre açıkta, gölün yüzeyinden 25 metre derinlikte devam ettiğini söyleyerek, profesyonel dalgıçlardan oluşan 15 kişilik ekiple yapılan temizliğin 3 ay süreceğini kaydetti.

Bu sürede kesintisiz su akışını sağlamaya devam edeceklerini bildiren Sakallıoğlu, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'ın talimatlarıyla gölün etrafında olası kirleticilerin önüne geçmek adına sürekli takip çalışmaları devam etmekte. Hem atık su anlamında hem de çevresel kirleticiler anlamında buradaki temizlik çalışmalarımız ve işletme faaliyetlerimiz devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Dalış gözetmeni Özcan Karabulut, ilk alım noktasından itibaren filtreler ve diğer ekipmanlara düzenli bakım, onarım ve temizlik yaptıklarını anlattı.

Karabulut, 15 kişilik profesyonel dalgıç ekibinin yanı sıra karada 12-13 kişilik grubun çalıştığını belirtti.

Kaynak: AA / Mehmet Karakaş - Güncel
ABD Ankara Büyükelçisi: İsrail, Suriye'yi parçalamak istiyor

ABD'den tarihi itiraf! Netanyahu'nun Suriye emelini direkt söyledi
Sakarya'da dün başlayan orman yangını Bilecik'e sıçradı

Dün çıkan orman yangını komşu ile sıçradı
Soruşturma açılan 29 kişi kim? Bakan Tekin 'Aralarında polisler de var' diyerek açıkladı

Bakan Tekin bu bilgiyi ilk kez paylaştı: Aralarında polisler de var
Bangladeş'te savaş uçağı okul kampüsüne düştü: En az 18 kişi hayatını kaybetti

Ülke şokta! Savaş uçağı okul kampüsüne düştü, çok sayıda ölü var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakimin babasının restoranında 10 kişi polisi darp etti iddiası

10 kişi bir polisi çocuklarının gözü önünde darp etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.