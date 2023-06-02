SAS Holding Soruşturması: 50 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Ataşehir'de bulunan SAS Holding'in yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan'ın öldürülmesi ve şirket yöneticisi olan eski eşi Süleyman Aydın'ın intihar ederek hayatını kaybetmesinin ardından; binlerce kişinin dolandırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, 71 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 11 ilde operasyon başlatıldı. 50 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Ataşehir'de bulunan SAS Holding'in yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan'ın öldürülmesi ve şirket yöneticisi olan eski eşi Süleyman Aydın'ın intihar ederek hayatını kaybetmesinin ardından; binlerce kişinin dolandırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, 71 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 11 ilde operasyon başlatıldı. 50 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekonomik Suçlar Büro Amirliği görevlilerince İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "Suç İşlemek Amacı ile Örgüt Kurma, Yönetmek veya Üye Olmak, Nitelikli Dolandırıcılık" suçları kapsamında; saadet zinciri sistemiyle üyelerinin dolandırıldığı iddiasıyla SAS Holding'le ilgili soruşturma 2021 yılında başlatılmıştı.

Söz konusu şirket hesaplarındaki tutarsızlıklar, MASAK raporlarına da yansıyan yöneticilerin kendi aralarındaki büyük para transferlerin belirlenmesi ile 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılık talimatıyla harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bu sabah 11 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 50 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği, yakalanan 50 kişinin emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Söz konusu holdingin sahibi Süleyman Aydın 2021 yılında intihar etmiş, yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan, 25 Haziran 2021'de öldürülmüştü.