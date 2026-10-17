Saros'taki yapay resiflerde ahtapot ve kalamarların yumurta bıraktığı belgelendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Edirne Valiliğince, İbrice Limanı'nda hayata geçirilen Minia Edirne Yapay Resif ve Su Altı Tarih Müzesi Projesi kapsamında oluşturulan yapay resiflere ahtapot ve kalamarların yumurta bıraktığı belgelendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne'nin tarihi ve kültürel mirasını su altında yaşatmak ve deniz ekosistemine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje, deniz canlılarına yeni yaşam alanları kazandırmaya devam ediyor.

Proje kapsamında Selimiye Camisi, Meriç Köprüsü, Edirne Sarayı, Adalet Kasrı ve Makedonya Saat Kulesi'nin minyatürleri, Saros Körfezi'nde su altına yerleştirildi.

Yapay resiflerde ahtapotların ve bölgede yuvalama alanları oldukça sınırlı olan kalamarların yumurta bıraktığı kaydedilen görüntülerle tespit edildi.

Açıklamada, bu gelişmenin deniz ekosistemine yeni yaşam alanları kazandırma hedefinin önemini ortaya koyduğu belirtildi.

Saros Körfezi'nin doğal zenginliğini korumak, deniz yaşamını desteklemek ve Edirne'nin tarihi mirasını su altında da yaşatmak amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü vurgulandı.

Kaynak: AA