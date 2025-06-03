Saros Körfezi'nde Su Altı Tarih Müzesi'ne Tank Batırıldı

Saros Körfezi'nde Su Altı Tarih Müzesi'ne Tank Batırıldı
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Edirne'nin Keşan ilçesindeki Saros Körfezi'nde dalış turizmini geliştirmek amacıyla yapılan projede, 8,5 metre uzunluğundaki M62 T model muharebe tankı batırıldı. Edirne Valisi, bölgenin dalış merkezi olacağını belirtti.

Edirne'nin Keşan ilçesinde Saros Körfezi'nde oluşturulan Su Altı Tarih Müzesi'ne M62 T model muharebe tankı batırıldı.

Edirne Valiliği, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ve Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ESTAB) işbirliğinde yürütülen Yapay Resif Projesi kapsamında, İbrice Limanı yakınlarında dalış turizmini geliştirmek amacıyla çalışmalar sürüyor.

Proje kapsamında, su altı sporlarına ilgi duyan turistleri çekmek ve bölgede yapay resif oluşumunu desteklemek amacıyla çeşitli araç ve objeler denize batırılıyor.

Daha önce çeşitli heykellerin ve Airbus A330 tipi yolcu uçağının batırıldığı alana, son olarak Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinden düşen 8,5 metre uzunluğunda, 45 ton ağırlığında M62 T model muharebe tankı yerleştirildi.

Kıyıdan feribotla taşınan tank, Gökçetepe sahilinin yaklaşık 100 metre açığında, 10 metre derinliğe vinç yardımıyla indirildi.

"Bölge dalış turizmi merkezi olacak"

Edirne Valisi Yunus Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Saros Körfezi'nin dalış turizmi açısından dünyada sayılı yerlerden biri olduğunu söyledi.

Özellikle bu alanda İbrice Limanı'nın öne çıktığını belirten Vali Sezer, bölgeye daha önce çeşitli objeler, heykeller ile gemi ve uçağın batırıldığını dile getirdi.

Dalış turizminin bölgede geliştirileceğini vurgulayan Sezer, şunları kaydetti:

"Bugün Milli Savunma Bakanlığının destekleriyle tarihi bir tankı İbrice Limanı açıklarında Gökçetepe mevkisinde batırdık. Bölgeyi dalış turizmi merkezi haline getirmek için çalışmalarımızı yapıyoruz. Altyapı çalışmaları devam ediyor.

Bu sene birçok dalgıçla beraber burayı merkez haline getireceğiz. Hem yapay ve hem doğal resifler görülecek. Burası sadece Türkiye için değil dünya için bir dalış merkezi olacak."

Keşan Belediyesi ve ESTAB Başkanı Mehmet Özcan ise yapılan çalışmaların bölge turizmine büyük katkı sağladığını vurguladı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Kadir Sağlam sağlam da batırılan tankın bölgeye yeni bir yapay resif kazandıracağını ve dalış turizmine renk katacağını dile getirdi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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