Tekirdağ'da asayiş
Şarköy'de durdurulan bir otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı. Süleymanpaşa'da ise bir kişinin üst aramasında uyuşturucu bulundu ve gözaltına alındı. Ayrıca Çerkezköy'de bariyere çarpan sürücü olay yerinden kaçtı.
Şarköy ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Aramada, uyuşturucu ele geçirildi.
Otomobil sürücüsü ve araçta bulunan diğer şüpheli gözaltına alındı.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Bariyere çarpan sürücü olay yerinden kaçtı
Çerkezköy ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinden ayrıldı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 HHC 683 plakalı otomobil, İnönü Caddesi'nde bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri sürücünün olay yerinden kaçtığını belirledi.
Otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.