Haberler

Tekirdağ'da heyelan nedeniyle trafiğe kapatılan yolda çalışmalar sürüyor

Tekirdağ'da heyelan nedeniyle trafiğe kapatılan yolda çalışmalar sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapatılan Gaziköy-Uçmakdere yolunda, 4 bin 500 metrelik parkurda heyelan önleme çalışmaları sürüyor. Çalışmalar, vatandaşların can ve mal güvenliği için yapılıyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapatılan Gaziköy-Uçmakdere yolunda güçlendirme çalışmaları sürüyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 4 bin 500 metrelik parkurda heyelan önleme çalışması gerçekleştiriliyor.

Çalışmaların sürdüğü bölgede itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri ve Uçmakdere'ye ekmek taşıyan araçların geçişi için servis yolu düzenlemesi yapıldı.

Diğer araçların geçişine ise izin verilmiyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Endüstri Mühendisi Abdullah Haldun Yalkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolda kot farkından kaynaklanan ciddi kopmalar oluştuğunu, bu nedenle çalışmanın zorunlu hale geldiğini söyledi.

Çalışma alanının yaklaşık 980 metre olduğunu aktaran Yalkın, yolun 530 metrelik bölümünde yaklaşık 11 bin metreküp hafriyat yapılacağını ifade etti.

Yalkın, yol profilinin 3 metre düşürüleceğini, kıyı şeridi çizgisi üzerinde yol şevinin tahkim edilerek destekleme çalışması yapılacağını anlattı.

İki hafta önce Gaziköy ile Uçmakdere mahalleleri arasındaki yolda meydana gelen heyelan sonrası ulaşımda aksamalar yaşanmış, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi güzergahın üç hafta süreyle trafiğe kapatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama
Özgür Özel'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum

Özel'den çarpıcı Akın Gürlek yorumu: Yarın sabah daha zor olacak
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sokak köpekleri konusunda tavrı net

Yeni İçişleri Bakanı'nın sokak köpekleri konusunda tavrı net
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pedofili dosyasında olay kare: Balıkçıyım, ağı nereye atacağımı o söylüyor

Lağım patladı: Ben balıkçıyım, ağı nereye atacağımı o söylüyor
Yıllar sonra ortaya çıktı! Sahte cesetle gazetecileri kandırmışlar

Yıllar sonra ortaya çıktı! Sahte cesetle gazetecileri kandırmışlar
Yok böyle kavga! TikTok fenomenleri Dubai'yi birbirine kattı

TikTok fenomenleri tatile gittikleri Dubai'yi birbirine kattı
CHP'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na atanmasına ilk yorum

Akın Gürlek Adalet Bakanı olarak atandı, CHP'den ilk yorum geldi
Pedofili dosyasında olay kare: Balıkçıyım, ağı nereye atacağımı o söylüyor

Lağım patladı: Ben balıkçıyım, ağı nereye atacağımı o söylüyor
Beşiktaş krizi ayrılık getirdi

Süper Lig devi yüzünden işinden oldu
Kayıp ihbarı cinayeti ortaya çıkardı! Öldürüp ormana atmış

Kayıp ihbarı cinayeti ortaya çıkardı! Öldürüp ormana atmış