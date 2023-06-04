Şarkışla'dan Kahramanmaraş'a yardım

Sivas'ın Şarkışla ilçesinden 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a gıda ve hijyen malzemesi yardımı yapıldı. Şarkışla Belediyesi ve bir derneğin organizasyonunda toplanan yardımlar Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Ericek köyündeki afetzedelere dağıtıldı.