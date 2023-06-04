Şarkışla'dan Kahramanmaraş'a yardım
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinden 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a gıda ve hijyen malzemesi yardımı yapıldı. Şarkışla Belediyesi ve bir derneğin organizasyonunda toplanan yardımlar Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Ericek köyündeki afetzedelere dağıtıldı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinden 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a gıda ve hijyen malzemesi yardımı yapıldı.
Şarkışla Belediyesi ve bir derneğin organizasyonunda toplanan yardımlar Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Ericek köyündeki afetzedelere dağıtıldı.
Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin birlik ve beraberliğinin daim olmasını temenni ettiğini söyledi.
Ericek'in depremden etkilenen yerleşim yerlerinin başında geldiğini belirten Oğuz, "Deprem zamanında da buraya yardımlarımıza ulaştırmıştık, şimdi de yardımlarımızı köy halkına dağıtıyoruz." dedi.