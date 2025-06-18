Şarkışla'da bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Yukarı Mahalle Şehit Aydın Çelik Sokak'ta, Aziz Yerli'ye ait müstakil evin çatısında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, evde hasar oluştu.

Fenalık geçiren ev sahibinin eşi Songül Yerli'ye ise sağlık ekipleri müdahale etti.