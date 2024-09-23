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Şarkıcı Metin Arolat Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şarkıcı Metin Arolat Son Yolculuğuna Uğurlandı
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52 yaşında hayatını kaybeden şarkıcı Metin Arolat, İzmir'de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Ailesi ve amigosu dostlarıyla son kez bir araya gelen sanatçının vefatı, müzik camiasında büyük üzüntü yarattı.

İstanbul'da yaşamını yitiren 52 yaşındaki Metin Arolat'ın cenazesi, İzmir'de toprağa verildi.

Kadıköy'de, 20 Eylül'de sahne aldığı otelde şarkı söylediği sırada fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Arolat için Beşikçioğlu Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Sanatçının ailesi ve dostlarının yanı sıra sevenlerinin katıldığı törende, Arolat'ın ablası Fatoş Alkan taziyeleri kabul etti.

Arolat'la 30 yıllık arkadaşlıkları olduğunu belirten şarkıcı Işın Karaca, "Her çalıştığı sektörde çok sevilen biriydi. En son geçen hafta konuşmuştuk. Filmlerle ilgili konuşmuştuk. Film yollamıştı, hala izlemedim, izleyeceğim. Kabul süreci hiç kolay değil. Ölüm hepimize ama bu kadar erken beklediğimiz bir şey değildi." diye konuştu.

Şarkıcı, oyuncu Gökhan Keser de Arolat'ın çok kıymetli, herkesin tanıması gereken bir insan olduğunu ifade ederek, "En son 3-4 gün önce konuşmuştuk. Son 5 yıldır çok yakın görüşüyorduk. Herkesin çok fazla karşısına çıkmayan, bu dönemde böylesine temiz kalmış nadir bir karakterdi." dedi.

Arolat'ın cenazesi, cenaze namazının ardından Örnekköy Mezarlığında defnedildi.

İzmir'de 1972 yılında dünyaya gelen Metin Arolat, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra 1995 yılında "Ayrılık Olmaz" isimli ilk albümüyle müzik piyasasına giriş yaptı.

Arolat, hem yönetmenlik hem şarkıcılık kariyerini birlikte yürüttü. "Ayrılık Olmaz", "Yine Bir Başıma", "Kabul Et", "Lütfen Yaz Gelsin", "Çok Daha Ötesi", "Karavan" gibi albüm ve single çalışmalarına imza attı.

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Güncel

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