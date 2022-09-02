Şarkıcı Gülşen hakkında konserinde imam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı.

Şarkıcı Gülşen hakkında konserinde imam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan 48 sayfalık iddianamede aralarında Kadın ve Demokrasi Vakfının da (KADEM) bulunduğu 702 müşteki yer aldı.

Gülşen Bayraktar Çolakoğlu'nun savunmasına da yer verilen iddianamede şüphelinin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame, değerlendirme aşamasında bulunuyor.

İddianameden detaylar

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde hüküm altına alınan "halkı kin ve düs¸manlıgˆa tahrik veya as¸agˆılama" suçunun düzenlenis¸ s¸ekline yer verilen iddianamede, ilgili maddeyle halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, digˆer bir kesimi aleyhine kin ve düs¸manlıgˆa alenen tahrik eden kimsenin kamu güvenligˆi açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde cezalandırılabilecegˆinin hüküm altına alındıgˆı kaydedildi.

İddianamede, şu tespitlere yer verildi:

"Şüphelinin sarf etmis¸ oldugˆu söz ve beyanların irdelenmesinde halkın, toplumun bir bütününü ifade ettigˆi ve bu halde toplumun içinde bulundugˆu birlik ile beraberlik içeren ortak degˆer yargılarının olması hilafına, kin ve düs¸manca duygular beslemeye sevk edilerek halkın sosyal sınıf bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, digˆer bir kesimi aleyhine kin ve düs¸manlıgˆa alenen tahrik edildigˆi, ayrımcılıgˆa maruz bırakıldıgˆı, s¸üphelinin söz ve beyanlarının kıs¸kırtıcı, düs¸manca tutum ve davranıs¸lar sergilemeye yönelik ifadeler içerdigˆi anlaşılmıştır."

Sarf edilen beyanların toplumun gelis¸mesine katkı sagˆlamaktan uzak, salt halkı kin ve düs¸manlıgˆa sevk edici, ayrıs¸tırıcı ve muayyen özelliklere sahip, bir kesimini digˆer kesimi aleyhine kin ve düs¸manlıgˆa, ayrımcılıgˆı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte oldugˆu kaydedilen iddianamede, şüphelinin beyanlarının halkı kıs¸kırttıgˆı, tahrik içerikli oldugˆu, bu tahrikin halkı birbirine kars¸ı düs¸manlık uyandırmaya, kin beslenmesine ve toplumu olus¸turan bireyler arasında kitlesel düs¸manlık uyandırmaya elveris¸li oldugˆu ifade edildi.

Suçu olus¸turan söz ve beyanların umuma açık bir yerde sarf edildigˆi ve daha sonra bu konus¸maya ilis¸kin videonun sosyal medya ile basın yayın organlarında yayımlanmasının akabinde fiilin tahrik edilenler tarafından algılandıgˆı anda suçun tamamlandıgˆı belirtilen iddianamede, şunlar bildirildi:

"Video Çözümleme ve Açık Kaynak Aras¸tırma Raporu'nda belirtildigˆi üzere sorus¸turmaya konu söz ve beyanları içeren videonun birçok hesap ve grup tarafından olumsuz yorumlar ile birçok defa paylas¸ılarak sosyal medyada gündeme geldigˆi ve ayrıca kendileri veya yakınları imam hatip lisesi mezunu olan ya da sorus¸turma konusu tahrik içeren sözlerden dolayı s¸ikayetçi olduklarını beyan eden birçok müs¸teki tarafından verilen s¸ikayet dilekçeleri ile s¸ikayette bulunuldugˆu da dikkate alınmıştır. Sorus¸turmaya konu söz ve beyanların halkın bir kesimi nezdinde tahrik konusu olup, tahrik edilenler nazarında endis¸e yaratacak s¸ekilde bir etki olus¸turarak kamu güvenligˆi açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktıgˆı anlaşılmıştır."

Olayın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma doğrultusunda Gülşen Bayraktar Çolakoğlu, 25 Ağustos Perşembe günü tutuklanmıştı.

Çolakoğlu'nun avukatının itirazını değerlendiren nöbetçi İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, 29 Ağustos Pazartesi günü Çolakoğlu'nun "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar vermişti.