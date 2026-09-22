Haberler

Sarıyer Kısırkaya'da arızalanan 3 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+157 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sarıyer Kısırkaya önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 8 metre boyundaki teknenin kurtarıldığını açıkladı. Tahlisiye-1 botuyla yedeklenen tekne, Rumeli Feneri Limanı'nda emniyete alındı.

Sarıyer'de, makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan tekne kurtarılarak, Rumeli Feneri Limanı'nda emniyete alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, içinde 3 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekne, makine arızası nedeniyle Sarıyer Kısırkaya önlerinde sürüklendi.

Tekne, Tahlisiye-1 botuyla yedeklenerek Rumeli Feneri Limanı'nda emniyete alındı.

Kaynak: AA
FETÖ'de evlilikler de 'örgüt kriterine' göre! Fotoğraflı aday havuzu deşifre oldu, 9 gözaltı

Örgüt kriterine göre izdivaç! Fotoğraflı aday havuzu deşifre oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yemen’de pazar yerine balistik füzeli saldırı

Çatışmaların şiddetlendiği ülkede pazar yerine balistik füzeli saldırı
ABD'de da hava ulaşımı durdu: 6 havalimanında binlerce yolcu çıldırma aşamasına geldi

Ülkede hava ulaşımı durdu: Binlerce yolcu çıldırma noktasına geldi

Çok sayıda milletvekili ve belediye başkanı AK Parti'ye geçmek için gün sayıyor

Mecliste dengeler değişiyor! AK Parti'ye katılmak için gün sayıyorlar

Kırıkkale'de aranan hükümlü, 19 yıl 8 ay hapis cezasıyla gizli bölmede yakalandı

"Gizli bölme" daha fazla gizleyemedi! 7 aydır aranan kadın yakalandı
Roland Sallai, Macaristan'ın aday kadrosundan çıkarıldı

G.Saray'da bir sakatlık daha! Milli takım kadrosundan apar topar çıktı
Volkan Demirel evlilik yıl dönümünü unuttu! Eşi hatırlatınca bakın ne yaptı

16. evlilik yıl dönümünü unutunca bu paylaşımı yaptı
AP'nin Polonyalı vekilinden göçmenlere açık tehdit: Vurularak öldürülürsünüz

Ülkesine gelmek isteyen göçmenleri açık açık tehdit etti: Gelmeyin...