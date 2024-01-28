Sarıyer'de kilisede silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Büyükdere Mahallesi'ndeki Santa Maria Kilisesi'ne gelen 2 kişi, içeride düzenlenen ayin sırasında henüz belirlenemeyen nedenle silahla ateş açtı.

Saldırıda silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Geniş alanda güvenlik şeridi çekerek inceleme yapan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik önlemleri kapsamında vatandaşların olay yerine yaklaşmalarına izin verilmedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün saat 11.40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesi'nde bulunan Santa Maria Kilisesi'ndeki ayin sırasında, ayine katılanların içinde bulunan C.T, maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Paylaşılan diğer bilgilere itibar etmeyelim"

İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın konuya ilişkin açıklama yaptığını anımsatan Gül, şöyle devam etti:

"Hepimizin başı sağ olsun. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. 52 yaşında bir vatandaşımız vefat etti. 2 maskeli şahıs saldırıda bulundu. Bununla ilgili polisimizin, savcılığımızın araştırması devam ediyor. Yaralı yok. Tek bir kişiye saldırı olmuş. Bildiğimiz, içeri girilmiş ve içerideki bir kişiye saldırıda bulunulmuş. Bakanlarımız açıklama yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız olayı takip ediyor. İçişleri Bakanımız, Adalet Bakanımız takip ediyor. Polisimiz, savcımız, herkes görevini yapıyor. İçişleri Bakanlığımızın açıklaması olayın çerçevesini çiziyor. Bunun dışında çok söylenebilecek bir şey de yok."

Bir gazetecinin, sosyal medyada Fatih Camisi'ndeki saldırıya atıfta bulunulduğunu aktarması üzerine Gül, "Hayır efendim. Şu an itibarıyla açıklanan bu bilgilerin dışında bir bilgi de yok. Bunun dışındaki paylaşılan diğer bilgilere de itibar etmeyelim." dedi.

Vali Gül, "Yabancı konsolosluklardan ya da elçiliklerden size gelen bir tepki var mı acaba, özellikle İtalyan Konsolosluğu ya da bir iletişim kuruldu mu?" sorusunu, "Hayır efendim. Biz, kilisemizin baş pederiyle de görüştük. Ona da geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Dolayısıyla da olay daha çok yeni. Aşağı yukarı 2 saatlik bir olay. Herkes görevini yapıyor. İnşallah failler de bulunup adli makamlara çıkartılacaktır." diye cevapladı.

"Rastgele bir ateş söz konusu değil hedefe alınan bir kişi üzerinden mi saldırı var?" sorusunu ise Gül, "Burada ne dersek diyelim hüküm tesis etmiş olacağız. Söylediğimiz nokta bu. 2 tane maskeli kişi içeri giriyor ve bir kişiye ateş ediyorlar. O kişi de hayatını kaybediyor. Polis ve savcılığımız bu konuda araştırmalara devam ediyor." şeklinde yanıtladı.

Bakan Yerlikaya'dan kilisede inceleme

İçişleri Bakanı Yerlikaya, silahlı saldırının düzenlendiği Santa Maria Kilisesi'nde incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından bekleyen basın mensuplarına açıklama yapan Yerlikaya, olayın kovuşturulması ve araştırılması için emniyetin çalıştığını söyledi.

İstanbul'da pek çok ibadethane olduğunu, her birinde özgürce, huzur ve güven ortamında ibadetlerin yerine getirildiğini anlatan Yerlikaya, bütün dini cemaatlerin bu huzur ve güven ortamından fevkalade memnun olduğunu belirtti.

Bakan Yerlikaya, "Milletimizin birlik ve beraberliğini bozmaya kastedenler hiçbir şekilde başarılı olamayacaktır. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Biz, her zaman İstanbul'umuz başta olmak üzere ülkemizin her yerinde huzur ve güven ortamında birbirimize güvenerek yaşamaya devam edeceğiz. Bu saldırıyı kimler yaptıysa bilin ki onları da en kısa zamanda tespit edip adalete teslim etmek bizim görevimizdir ve bunu yapmaya da kararlıyız." diye konuştu.

Olayı ilk duydukları andan itibaren valilik, emniyet, istihbarat teşkilatı ve devletin bütün kademelerinin uyum içinde çalıştığına dikkati çeken Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız da Eskişehir'e giderken ilk açıklamayı yaptı. İlk andan itibaren kendilerine bilgi vermeye gayret ediyoruz. Gelişmelerle ilgili milletimize en kısa zamanda bilgi vereceğiz. Santa Maria Kilisesi'nin pederlerine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Tekrar bu kilisenin cemaatine de 'Geçmiş olsun' diyorum ve başsağlığı diliyorum. Allah tekrarından hepimizi korusun diyorum."

"Mabetlerin hele ibadet esnasında tamamen dokunulmazlığı vardır"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Santa Maria Kilisesi'ni ziyaret etti.

Erbaş, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kilisede müessif bir olay yaşandığını belirterek, ayin esnasında kimliği belirsiz kişilerin bir vatandaşın ölümüne sebebiyet verdiğini söyledi.

Bu nedenle kilisenin rahibi ve yetkililerine geçmiş olsun ziyaretinde bulunduğunu, başsağlığı dilediğini aktaran Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Şunu özellikle ifade etmek isterim ki farklılıklar bizim zenginliğimizdir. Mabetlerin hele ibadet esnasında tamamen dokunulmazlığı vardır. Hangi dinin mabedi olursa olsun, bizim inancımıza göre camiler, kiliseler, sinagoglar dokunulmazdır. Bu kilisede hem de ayin esnasında yapılan bu saldırıyı şiddetle lanetliyor ve kınıyorum. Ölen kişinin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Devlet ve millet olarak birlik ve beraberliğimizi her zaman muhafaza edeceğiz. Farklı inançlardan insanların bir arada yaşaması, bizim için çok önemli bir zenginliktir."

Türkiye'nin tarihten bu yana farklı inanç ve kültürlerden insanların bir arada huzur içinde yaşadığı ve dünyaya örnek bir vatan olduğunu kaydeden Erbaş, "Böyle bir medeniyetin çocukları olarak bizler birliğimize, beraberliğimize zarar verecek her türlü kötülüklere karşı toplu olarak mücadele edeceğiz. Devletimiz, yetkililerimiz mutlaka bu olayı en kısa zamanda çözecektir. Saldırganlar yakalanacak, cezalarını görecektir. Vefat eden kardeşimizin yakınlarına başsağlığı diliyorum. İnşallah bir daha böyle acı ve üzüntü veren olaylar yaşanmaz." şeklinde konuştu.