Sürücüsün araçtan inmesiyle hareketlenen İETT otobüsü 16 araca çarparak durabildi - Haberler

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Sürücüsün araçtan inmesiyle hareketlenen İETT otobüsü 16 araca çarparak durabildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Sarıyer'de sürücüsünün araçtan inmesinin ardından hareketlenen İETT otobüsü, yokuş aşağı ilerleyerek 16 araca çarparak durabildi. Kazada yaralanan çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı.

SARIYER, İSTANBUL (DHA) - İstanbul'un Sarıyer ilçesinde sürücüsünün araçtan inmesinin ardından hareketlenen İETT otobüsü, 16 araca çarptı. Kazada yaralananlar hastanelere kaldırılırken, birçok araç hasar gördü.

Ayrıntılar geliyor...

Sürücüsün araçtan inmesiyle hareketlenen İETT otobüsü 16 araca çarparak durabildi

Sürücüsün araçtan inmesiyle hareketlenen İETT otobüsü 16 araca çarparak durabildi

Sürücüsün araçtan inmesiyle hareketlenen İETT otobüsü 16 araca çarparak durabildi

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sarıyer, Tragger, İETT, Güncel, Haberler

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