Sürücüsün araçtan inmesiyle hareketlenen İETT otobüsü 16 araca çarparak durabildi
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Sarıyer'de sürücüsünün araçtan inmesinin ardından hareketlenen İETT otobüsü, yokuş aşağı ilerleyerek 16 araca çarparak durabildi. Kazada yaralanan çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı.
SARIYER, İSTANBUL (DHA) - İstanbul'un Sarıyer ilçesinde sürücüsünün araçtan inmesinin ardından hareketlenen İETT otobüsü, 16 araca çarptı. Kazada yaralananlar hastanelere kaldırılırken, birçok araç hasar gördü.
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Demirören Haber Ajansı / Güncel