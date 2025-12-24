Sarıyer'de 'Huzur Toplantısı': Suç oranı yüzde 19 azaldı

SARIYER İlçe Emniyet Müdürlüğü polis halk ilişkilerini geliştirmek ve vatandaşların sorunlarına yerinde çözüm bulabilmek için huzur toplantısı düzenledi. Toplantıda bir konuşma yapan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu, muhtarlara teşekkür ederek konuşmasına başladı. Yüzbaşıoğlu, " İlçemiz dahilinde suçların önlenmesi, işlenen suçların aydınlatarak faillerinin adalete teslim edilmesi en öncelikli görevimiz" dedi. Sarıyer'de 2025 yılında suç oranı yüzde 19 azaldı.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 2025 yılı 'Huzur Toplantısı' gerçekleştirildi. Tarabya'da bir otelde düzenlenen toplantıya Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu, Sarıyer İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak ve Sarıyer Garnizon Komutanı Deniz Albay Bülent Akbaş katıldı. Toplantıda 2025 yılı içinde yaşanan asayiş olayları anlatıldı. 2024 yılında toplam 8 bin 694, bu yıl ise 7 bin 17 olayın yaşandığı ve suç oranının da yüzde 19 azaldığı öğrenildi. 2024 yılında olay aydınlatma yüzdesi 97 olarak kayda geçerken 2025 yılında yüzde 99 olay aydınlatma yüzdesinin elde edildiği belirtildi.

'SUÇLARIN ÖNLENMESİ ÖNCELİKLİ GÖREVİMİZ'

Toplantıda konuşan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu, "Müdürlüğümüzce suç ve suçlarla mücadelede 'Sarıyer'in huzuru İstanbul'un huzuru' şiarıyla bireylerin huzur ve güvenliğini en önceki safa alan anlayış ile ilçemizde polis halk ilişkilerini güçlendirmek, aradaki köprüyü daha da sağlamlaştırmak, sorunları yerinde görmek, sorunları çözebilmek amacıyla ilçemizdeki siz değerli katılımcılar vasıtasıyla 1 yıl içerisinde yapmış olduğumuz eğitim, öğretim, trafik hizmetleri ve suç istatistiklerini arz edeceğiz. Bir yıllık karnemizi sizlere huzurunuzda sereceğiz bugün. İlçemiz dahilinde suçların önlenmesi, işlenen suçların aydınlatarak faillerinin adalete teslim edilmesi en öncelikli görevimiz bizim. Bu anlayışla ilimiz ve ilçemiz sınırlarında yaşayan her bireyin güven içerisinde bir yaşam sürebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarımız her zamanki gibi kararlılıklı devam etti; bundan sonra da kararlılıkla devam edecek. Bu kapsamda yıl içerisinde yürütmüş olduğumuz ağaç, trafik, eğitim hizmetlerimizi hazırlanan sunumla sizlere arz edeceğim" dedi.

SUÇTAN ELDE EDİLEN 5 MİLYON LİRAYA EL KONULDU

Sarıyer'de 2025 yılında 958 kişiye 379 idari işlem yapılırken 3 milyon 226 bin lira para cezası kesildi. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında bin 781 kişiye işlem yapılırken, 177 kişi tutuklandı. Düzenlenen operasyonlarda 27 kilo 152 gram uyuşturucu, bin 112 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 5 milyon 609 bin 757 lira nakit paraya da el konuldu.

KADINA ŞİDDETTE DÜŞÜŞ

2024 yılında 31 olan KADES ihbar sayısı Sarıyer'de 2025 yılının aynı döneminde 19'a gerileyerek yüzde 38 oranında azaldı. Şiddet nedeniyle yapılan müracaatlar 593'ten 336'ya düşerek yüzde 43'lük azalma kaydedildi. Gelen önleyici tedbir kararı sayısı bin 998'den bin 958'e gerileyerek yüzde 2 oranında düşüş gösterdi. Çağrı üzerine koruma kararı sayısı ise 3'ten 4'e çıkarak yüzde 33 oranında arttı.

OKUL ÇEVRELERİNDE DENETİM

Emniyet ekiplerince okul çevresinde 240 uygulama yapılırken, 2 bin 560 kişiye GBT sorgusu yapıldı. Hakkında arama kararı olan 7 kişi yakalanırken 6 kişiye toplam 43 bin 674 lira trafik cezası kesildi. İlçede 175 adet tütün mamulü ve 12 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken bir tekel bayiine ise adli işlem yapıldığına dikkat çekildi.

GBT SORGULARI YÜZDE 109 ARTTI

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü verilerine göre, huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla yapılan GBT sorgulaması yapılan kişi sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 109 artış gösterdi. 2024 yılında 931 bin 479 olan GBT sorgulaması, 2025'te 1 milyon 949 bin 182'ye ulaştı. Aranan şahıs yakalama sayısı ise yüzde 7 artarak bin 926 oldu.

SİLAH ELE GEÇİRME ORANINDA ARTIŞ

El konulan ruhsatsız tabanca 238'den 299' a çıkarak yüzde 13'lük artış gösterdi; ele geçirilen kurusıkı tabanca 51'den 61'e yükselirken, yüzde 20'lik artış kaydedildi. Kumardan yapılan işlem 11'den 13'e çıkarken yüzde 18'lik artış yaşandı. 2024 yılında sadece 2 iş yeri mühürlenirken, 2025 yılında yüzde bin 50 oranında artış kaydedilerek mühürlenen iş yeri sayısı 23'e yükseldi.