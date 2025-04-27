Sarıyer Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
Kilyos açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 8 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından tahlisiye botu ile kurtarılarak Rumeli Feneri'ne yanaştırıldı.
Sarıyer açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarılarak, Rumeli Feneri'ne yanaştırıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kilyos açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 8 metre boyundaki teknenin KEGM-5 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklendiği ve Rumeli Feneri'ne emniyetle yanaştırıldığı bildirildi.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel