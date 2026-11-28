Sarıkeçili Yörükleri 1,5 aylık göçün ardından Mersin Gülnar'a ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya Hadim'deki yaylalarda yaşayan Sarıkeçili Yörükleri, 1,5 ay önce develer ve atlarla çıktıkları göç yolculuğunda Mersin Gülnar'a ulaştı. Yörükler, Yarmasu Mahallesi kırsalında çadır kurdu; 10 gün sonra Aydıncık'a doğru yola devam edecek.
Konargöçerlik yaşam tarzını sürdüren Sarıkeçili Yörükleri, Konya'da kışın etkili olmasıyla çıktıkları göç yolculuğunda Mersin'in Gülnar ilçesine ulaştı.
Konya'nın Hadim ilçesindeki yaylalarda yaşayan Yörükler, 1,5 ay önce develere ve atlara yükledikleri eşyalarıyla kışı geçirecekleri daha ılıman iklime sahip Mersin'e doğru yola çıktı.
Gülnar'a ulaşan Yörükler, Yarmasu Mahallesi kırsalında araziye çadırlarını kurdu.
Eşi, kızı ve 2 torunuyla göç kültürünü yaşatan Sarıkeçili Yörüklerinden 55 yaşındaki Ali Kuş da 16 deve ve 250 küçükbaş hayvanla yaptığı yolculukta Gülnar'a ulaştı.
Ali Kuş, AA muhabirine, yıllardır ailesiyle konargöçer şekilde yaşadıklarını söyledi.
İlçede 10 gün konakladıktan sonra yola devam edeceklerini belirten Kuş, kış mevsimi boyunca Aydıncık'ta kalacaklarını, sonra tekrar Konya'nın yolunu tutacaklarını kaydetti.