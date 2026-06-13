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Kars'ın doğası yağışların ardından rengarenk çiçeklerle süslendi

Kars'ın doğası yağışların ardından rengarenk çiçeklerle süslendi
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde uzun süredir devam eden yağışlar, bitki örtüsünü yeniden canlandırdı. Keklik Vadisi ve çevresinde papatya, dağ sümbülü ve sarı çayır çiçekleri açtı; kelebekler uçuştu, şelaleler coştu. Bölgedeki doğal güzellikler dronla görüntülendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan yağışların ardından doğa canlandı, bölgede oluşan doğal güzellikler dronla görüntülendi.

Türkiye'nin yüksek rakımlı ilçelerinden Sarıkamış'ta uzun süredir devam eden yağmurlar, bitki örtüsünün yeniden canlanmasını sağladı.

İlçedeki 2 bin 500 metre rakımlı Keklik Vadisi ile Hançerli ve Hamamlı Düzü mevkileri, papatya, dağ sümbülü ve sarı çayır çiçekleri başta olmak üzere birçok çiçek türüyle renklendi.

Keklik Vadisi'nde kelebeklerin çiçekler arasında uçuştuğu görüldü.

Yağışlarla birlikte debisi artan küçük şelaleler coşkun şekilde akarken, sulak alanlardaki kuşların yiyecek arayışı ve suda yıkanmaları da görüntülere yansıdı.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci
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