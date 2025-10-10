Haberler

Sarıkamış'ta Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon: 5 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 5 zanlı tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen tarihi eserler, Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ne teslim edildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Sarıkamış Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eserleri satmaya çalışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Tarihi eser niteliğindeki objeleri satma arayışında olan kişilerin bilgisine ulaşan ekipler, bir adrese düzenledikleri operasyonda 5 kişiyi tarihi objelerle suçüstü yakaladı.

Operasyonda, 3 altın sikke, 322 bronz sikke, 1 şamdan, 1 Meryem Ana figürlü çan, 1 usturlap, 8 heykel ve 2 tas ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklandı.

Ele geçirilen tarihi eserler ise Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
İsrail ile Hamas'ın imzaladığı anlaşmada Türkiye'ye kritik görev

İsrail ile Hamas'ın imzaladığı anlaşma metninin detayları ortaya çıktı
Güllü'nün ölümüne ilişkin adli tıp raporu ortaya çıktı

Güllü'nün ölümünde gizem çözülüyor: DNA analizi sonuçlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuğba Özay'dan disiplin dersi: Sabahın ilk ışıklarında antrenman

Survivor hazırlığı mı? Ünlü isimden deniz kenarında güç gösterisi
Güllü'nün ölümüne ilişkin adli tıp raporu ortaya çıktı

Güllü'nün ölümünde gizem çözülüyor: DNA analizi sonuçlandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.