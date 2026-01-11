Türkiye'de en fazla kar kalınlığı 205 santimetreyle Sarıkamış'ta ölçüldü.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığının en fazla ölçüldüğü yer Sarıkamış Kayak Merkezi oldu. Burada kar kalınlığı 205 santimetreye ulaştı.

Ülkede bulunan diğer kayak merkezlerinde de kar kalınlıkları ölçüldü. Buna göre, kış turizmi merkezlerinde ölçülen kar kalınlıkları, şu şekilde kayda geçti:

"Kartalkaya Kayak Merkezi 185, Palandöken Kayak Merkezi 173, Hakkari Kayak Merkezi 158, Ergan Kayak Merkezi 150, Erciyes Kayak Merkezi 107, Yıldızdağı Kayak Merkezi 80, Konaklı Kayak Merkezi 80, Tunceli Ovacık Kayak Merkezi 75, Karabük Keltepe Kayak Merkezi 75, Uludağ Kayak Merkezi 72, Kümbet Kayak Merkezi 66, Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi 54, Yıldıztepe Kayak Merkezi 45, Gevaş Abalı Kayak Merkezi 39, Davraz Kayak Merkezi 35, Ilgaz Kayak Merkezi 33, Kütahya Murat Dağı Kayak Merkezi 28, Bingöl Haserek Kayak Merkezi 26, Çambaşı Kayak Merkezi 21, Zigana Kayak Merkezi 17, Denizli Kayak Merkezi 16, Mersivan Kayak Merkezi 12, Kartepe Kayak Merkezi 7 ve Elmadağ Kayak Merkezi 6 santimetre."

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise Van'ın Bahçesaray ilçesindeki Karabet Tepesi'nde 167, Bitlis merkezde 141, Hakkari Yüksekova'da 115, Hakkari Durankaya beldesinde 100 santimetre kar ölçüldü.

Öte yandan, Ankara'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, zaman zaman etkisini artırarak, başta Çankaya, Keçiören, Etimesgut, Pursaklar ve Kahramankazan olmak üzere birçok ilçede etkili oldu.

Yağış nedeniyle çatılar, parklar ve araçların üzerinde kar birikintileri oluştu. Akşam saatlerinde de devam eden yağış nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.