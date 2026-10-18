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Sarıkamış'ta göç öncesi beslenen kızıl şahinler tarım alanlarında görüntülendi

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Sarıkamış'ta göç öncesi beslenen kızıl şahinler tarım alanlarında görüntülendi
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kızıl şahinler, göç öncesi tarım alanlarında kemirgenlerle beslenirken görüntülendi. Sarıçam ormanlarıyla birçok yaban kuşuna göç yolunda ev sahipliği yapan Sarıkamış'ta kızıl şahinler, ot biçimi sonrası görünür hale gelen farelerle enerji depoluyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kızıl şahinler, göç öncesi tarım alanlarında görüntülendi.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan Sarıkamış'ta sarıçam ormanları, kara akbaba, kerkenez, orman baykuşu ve kızıl şahin gibi birçok yaban kuşuna göç yolunda ev sahipliği yapıyor.

Kızıl şahinler, göç öncesi tarım alanlarında kemirgenlerle beslenerek enerji depoluyorlar.

Kızıl şahinlerin göç öncesi tarım alanlarındaki görüntüleri kameraya yansıdı.

Kuzey Doğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, Sarıkamış'ta geleneksel tarım ile doğanın çok uyum içinde hareket ettiğini söyledi.

Sarıkamış'ta ot biçme mevsiminin yeni bittiğini belirten Çoban, şunları kaydetti:

"Otlar biçildikten sonra yıl boyunca üreyen fareler aslında tarlalarda daha görünür hale geldi. Bu da göç döneminde olan yırtıcılar için çok önemli bir besin kaynağı. Tabii buradaki en önemli türlerden bir tanesi de Sarıkamış'ta kızıl şahinler. Kızıl şahinler yüksek tarlaların üstündeki ve biçilen alanlardaki yüksek taşların üstünde bekleyerek fare hareketlerini izliyorlar ve bu şekilde beslenmelerine göç yoluna devam ederek Afrika'ya doğru yolculuklarını sürdürüyorlar."

Kaynak: AA
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