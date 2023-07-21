Sarıkamış'ta Aras Nehri'ne düşen büyükbaş hayvan kurtarıldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Aras Nehri'ne düşen büyükbaş hayvan AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. AFAD ekipleri, bot ve sal kullanarak mahsur kalan hayvanı kurtardı. Hayvan sahibine teslim edildi.

Sarıkamış'ta Aras Nehri'ne düşen büyükbaş hayvan AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi Karakurt bölgesinde büyükbaş hayvanın Aras Nehri'ne düşerek mahsur kaldığı ihbarı 112 Çağrı Merkezi'ne geldi. Bunun üzerine harekete geçen AFAD bölgeye 2 araç ve 9 personel sevk etti. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, Aras Nehri'ne botla girerek mahsur kalan büyükbaş hayvanı bölgedeki balıkçıların da salını kullanarak kurtardı.

Karaya çıkarılan büyükbaş hayvan daha sonra sahibine teslim edildi. AFAD ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelerek kısa sürede canlı olarak büyükbaş hayvanı kurtarması dikkat çekerken, vatandaşlar, ekiplere gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti. - KARS