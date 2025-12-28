Haberler

Sarıkamış şehitlerini anmak için İstanbul'dan yola çıkan bisikletliler Düzce'ye vardı

"Sarıkamış Şehitleri Anısına İstanbul'dan Kars'a" adıyla düzenlenen anma sürüşüne katılan bisikletliler Düzce'ye ulaştı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile 15 Temmuz Derneği tarafından "Sarıkamış Şehitleri Anısına İstanbul'dan Kars'a" adıyla düzenlenen anma sürüşüne katılan 13 bisikletli, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne geldi.

Bisikletliler burada, Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk ve Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi Selim Cicu tarafından karşılandı.

Arslantürk, bisikletlileri uğurlarken yaptığı açıklamada, bisikletli grubun İstanbul'dan yola çıktığını hatırlatarak, "Cumartesi ve pazar günü Bakanlığımızın Kars Sarıkamış'ta etkinlikleri olacak. Bisikletçi arkadaşlar da o gün orada olacaklar. Hepsine teşekkür ediyoruz." dedi.

İstanbul Gençlik Spor Kulübü Antrenörü Gazi Bilir de etkinliğe 4 ildeki gençlik spor kulübünden sporcuların katıldığını aktararak, "Etkinliğimiz, yaklaşık 1250 kilometrelik bir güzergahta gerçekleşecek. Şu anda 76. kilometredeyiz. Buradan Bolu'ya geçeceğiz. Yarın da Sinop, Samsun etabıyla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ziyaretinin ardından Bolu'ya doğru pedal çevirmeye devam etti.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde
