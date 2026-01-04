Haberler

Sarıkamış şehitleri Kütahya'da düzenlenen yürüyüşle anıldı

Kütahya'da Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı dolayısıyla şehitleri anma yürüyüşü düzenlendi.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, "Bu toprakta izin var" şiarıyla düzenlenen program, tarihi Ulu Cami'de kılınan sabah namazıyla başladı.

Çamlıca Tabiat Parkı'ndaki yürüyüşle devam eden etkinlikte protokol üyeleri ile öğrenciler, Türk bayraklarıyla mesire alanında marşlar eşliğinde yürüdü.

Yürüyüşün ardından İstiklal Marşı okundu, dua edildi.

"Ecdadımızın mücadele bilincini gençlerimizde diri tutmalıyız"

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, gazetecilere yürüyüşün oldukça anlamlı ve kıymetli olduğunu söyledi.

Gençlere tarih bilinci verilmesi açısından böyle etkinliklerin gerekli olduğunu anlatan Bayırcı, şunları kaydetti:

"Bugün gençlerimizle sabah namazıyla başlayan bir programla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Camide hep birlikte kıldığımız namazın ardından Sarıkamış şehitlerimizi anmak için yürüyüş yaptık. Ecdadımızın mücadele bilincini gençlerimizde diri tutmalıyız. Bu yönüyle de bu programı çok kıymetli buluyorum."

Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı da Sarıkamış'ta şehit düşen ecdadı gençlere hatırlatmanın önemine değinerek, "Allah bize bu vatanda varlık yokluk mücadelesi göstermesin. Bugün askeriyle, milletiyle, gençleriyle, protokolüyle anma programına iştirak ettik. Programın düzenlenmesinde emeği geçenler ile katılan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük de programa katılanlara teşekkür etti.

Yürüyüş, katılımcılara çorba ikram edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel
