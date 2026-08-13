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Sarıkamış'ta Göçmen Kuşların Cenneti

Sarıkamış'ta Göçmen Kuşların Cenneti
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 2 bin 500 rakımlı bölgeler, göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor. Sarıçam ormanları ve ekin alanları, kerkenez, kızıl şahin, leylek ve ağaçkakan gibi 150'den fazla türe dinlenme ve beslenme imkanı sunuyor.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğa, bölgeye gelen göçmen kuşlarla şenlendi.

Sarıkamış'ı çevreleyen 2 bin 500 metre rakımlı Sulu Dere, Kızılçubuk ve Hamamlı bölgelerinde konaklayan göçmen kuşlar, beslenme ve üreme imkanı buluyor.

Sarıçam ormanları ve ekin alanları kerkenez, kızıl şahin, leylek ve ağaçkakan gibi birçok göçmen kuşa, dinlenme imkanı sağlıyor ve ev sahipliği yapıyor.

"Göç döneminde özellikle kuşları görme sıklığımız artıyor"

Kuzey Doğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, Doğu Anadolu Bölgesi'nde kuşların göçünün yavaş yavaş başladığını söyledi.

Çoban, Sarıkamış ormanlarının kuşlar için önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Burada en güzel aslında yuvadan ayrılan kerkenezlerle, göç dalgasıyla gelen kızıl şahinleri, Sarıkamış'ta görmeye başlanmasıdır. Bu da aslında bölgenin kuş göçü açısından ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Sarıkamış ormanları 150'den fazla kuş türüne ev sahipliği ediyor. Göç döneminde özellikle kuşları görme sıklığımız artıyor. Bu da Sarıkamış ormanlarının göç dönemindeki kuşlar için bir dinlenme noktası olduğunu çok net bir şekilde bize gösteriyor."

Kaynak: AA
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