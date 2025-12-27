Haberler

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kar yağışı altında kayak keyfi

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kar yağışı altında kayak keyfi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi, hafta sonu yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekerek yoğun bir kalabalık yaşadı. Kar kalınlığının yeterli olduğu pistlerde kayak, snowboard ve kızak kaymanın keyfini çıkaran ziyaretçiler, doğanın tadını çıkardı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Sarıçam ormanları arasında uzun pistleri ve kristal karıyla turistlerin dikkatini çeken kayak merkezinde, kar kalınlığı 2. etap pistlerde yeterli yoğunlukta bulunuyor.

5 telesiyej ve 30 kilometreyi bulan farklı uzunluklarda 10 pistin bulunduğu merkeze gelen yerli ve yabancı turistler, kar yağışı altında kayak, snowboard ve kızak kaymanın keyfini yaşadı.

"Kayak için gerçekten çok özel bir ortam"

Ankara'dan gelen Önder Ersan, AA muhabirine, yaklaşık 20 yıldır rutin olarak Sarıkamış'a geldiklerini belirterek, "Sarıkamış'taki doğa muhteşem, özellikle bugün kristal kar yağıyor. Kayak için gerçekten çok özel bir ortam. Kayak keyfini yaşamak için herkesi Sarıkamış'a davet ediyoruz." diye konuştu.

Faruk Çatma da ormanın içinde kayak yapmanın ayrı bir keyif verdiğini dile getirerek, "Kayak sporunu merak eden, gönül veren herkesin kesinlikle gelmesi gereken mükemmel bir yer, tavsiye ediyoruz." dedi.

Kayak eğitmeni Fatih Koçak ise yerli ve yabancı turistlerin Sarıkamış'a ilgi gösterdiğini kaydederek, "Misafirlerimiz yoğun kara rağmen kayak yapmaya devam ediyorlar. Bu ambiyansı yaşamak isteyen tüm kayakseverleri Sarıkamış'a bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında

81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında
30 bin dolarlık kabus! Kiev'e 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor

Ülkenin başkentine 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor
Kara kış resmen bastırdı! Şehir merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım yok

Kent merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım durdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evde 5 kişinin ölü bulunduğu olayda sır perdesi kalktı

Evde 5 kişinin ölü bulunduğu olayda sır perdesi kalktı
Markete giden anne dönüşte 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı

Markete giden anne dönüşte hayatı boyunca unutamayacağı bir acı yaşadı
Boşanma aşamasındaki eşini eve kadar takip etti, sonrası korkunç

Eve kadar takip etti, saçından tutup sokağa çıkardı! Sonrası korkunç
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Becao'dan şok talep

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Becao'dan şok talep
Evde 5 kişinin ölü bulunduğu olayda sır perdesi kalktı

Evde 5 kişinin ölü bulunduğu olayda sır perdesi kalktı
Denizi olmayan ilde üretilip Rusya ve Japonya'ya satıyor

Denizi olmayan ilde üretilip Rusya ve Japonya'ya satıyor
Türkiye'nin ana arterinde kar kalınlığı 10 santime ulaştı

Türkiye'nin ana arteri şu an bu durumda! Ekipler alarma geçti