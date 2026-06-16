Mustafa Sarıgül: "Chp'nin İç Karışıklığından Dolayı, 'Acaba Oradan Bir Kütük Kapar Mıyız?' Diye Acele Seçim Tarihini Açıklıyorlar"

(TBMM) - CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Seçim tarihini iktidar belirliyor, planlıyor. Bizim Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, hemen Türkiye'nin birinci partisi olduktan sonra, 'Seçim yapalım' dedi. Sandıktan kaçtılar. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç karışıklığından dolayı, 'Acaba oradan bir kütük kapar mıyız?' diye acele seçim tarihini açıklıyorlar" dedi.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında CHP'de yaşanan son gelişmeler nedeniyle "derin üzüntü" duyduğunu belirterek, şunları söyledi:

"İktidar, Türkiye'nin genel konularını bir tarafa bırakıp aylardan beri televizyonlarda Cumhuriyet Halk Partisi'ni tartışıyor. Bakıyorum, televizyonlardaki bu konuşmaları yapanlara, hayatlarında bir tek gün Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermemişler. Cumhuriyet Halk Partisi'ni hiç tanımazlar, Cumhuriyet Halk Partisi'ni bilmezler. Dünyada iki tane büyük parti var. Bir tanesi 150 yıllık Almanya'daki SPD, bir tanesi de 104 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi. Bakın, tarihte birçok siyasi parti kuruldu ama yaşamlarını sürdüremediler. Türkiye'de tek yaşamını sürdüren parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. İnanıyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi, kendi içindeki arkadaşlarımızla hep birlikte görüşerek en doğru, en sakin yolu bulacaktır. Ben de bunun için üzerimize düşen ne varsa onu yapmaya hazırım."







"HALKIN GÜCÜ ŞU ANDA ÖZGÜR ÖZEL GENEL BAŞKANIMIZIN YANINDA TECELLİ ETMİŞ VAZİYETTEDİR"







Kaynak: ANKA

Sayın Kılıçdaroğlu genel başkanlığımızı yaptı. Çok büyük emekleri var. Sayın Özgür Özel de genel başkanımız olarak seçildi ve toplumda çok büyük bir karşılık buldu. İkisinin de geçmişte çok değerli arkadaşlıkları, birlikte çalışmaları var. İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde aklıselim galip gelir ve birleşe birleşe kazanırız. Birleşe birleşe milletimizin bizden istediği sosyal demokrat iktidarı ülkemizde buluştururuz. Kaldı ki Sayın Özgür Özel, Sayın Bülent Ecevit'ten sonra, 1977 yılından bu yana Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak partiyi birinci parti yaptı. Tüccarın sermayesi para, siyasetin gücü ise halktır. Halkın gücü şu anda Özgür Özel Genel Başkanımızın yanında tecelli etmiş vaziyettedir."Sarıgül, seçim tarihine ilişkin soru üzerine, "Seçim tarihini iktidar belirliyor, planlıyor. Bizim Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, hemen Türkiye'nin birinci partisi olduktan sonra, 'Seçim yapalım' dedi. Sandıktan kaçtılar. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç karışıklığından dolayı, 'Acaba oradan bir kütük kapar mıyız?' diye acele seçim tarihini açıklıyorlar" karşılığını verdi.