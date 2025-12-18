Sarıçiçek Göleti buz tuttu

BARTIN- Karabük sınırlarındaki 1750 rakımdaki Sarıçiçek Göleti, dondurucu soğuklarla birlikte buz tuttu.

Bartın ve Karabük sınırlarındaki 20 bin hektarlık alanı kaplayan Gezen, Fındıcak, Kokurdan, Büyükdüz, Tekir, Öküzovası, Sarıçiçek, Ardıç ve Katırovası yaylalarında 3 gün etkili olan kar yağışıyla kar kalınlığı 20 santime ulaştı. Yaylalarda yağışın ardından gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle dondurucu soğuklar etkili oldu. 1750 rakımdaki Sarıçiçek yaylasında Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yangın havuzu dondurucu soğuklar nedeniyle buz tuttu. Bölgeye çıkan doğaseverler göl etrafında çay içip eşsiz manzarayı cep telefonlarıyla fotoğrafladı.