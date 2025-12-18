Haberler

Sarıçiçek Göleti buz tuttu

Sarıçiçek Göleti buz tuttu
Güncelleme:
Bartın-Karabük sınırlarında bulunan 1750 rakımlı Sarıçiçek Göleti, etkili olan kar yağışının ardından dondurucu soğuklarla birlikte buz tuttu. Yaylalarda 20 santim kar kalınlığı oluşurken, doğaseverler eşsiz manzarayı fotoğraflamak için bölgeyi ziyaret etti.

BARTIN- Karabük sınırlarındaki 1750 rakımdaki Sarıçiçek Göleti, dondurucu soğuklarla birlikte buz tuttu.

Bartın ve Karabük sınırlarındaki 20 bin hektarlık alanı kaplayan Gezen, Fındıcak, Kokurdan, Büyükdüz, Tekir, Öküzovası, Sarıçiçek, Ardıç ve Katırovası yaylalarında 3 gün etkili olan kar yağışıyla kar kalınlığı 20 santime ulaştı. Yaylalarda yağışın ardından gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle dondurucu soğuklar etkili oldu. 1750 rakımdaki Sarıçiçek yaylasında Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yangın havuzu dondurucu soğuklar nedeniyle buz tuttu. Bölgeye çıkan doğaseverler göl etrafında çay içip eşsiz manzarayı cep telefonlarıyla fotoğrafladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
