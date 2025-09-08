Lise Öğrencilerinden Kamelya Projesi

Konya'nın Sarayönü ilçesinde, lise öğrencileri tarafından hazırlanan kamelyalar, Sarayönü Belediyesine teslim edildi.

Şehit Ramazan Akyürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mobilya ve metal bölümü öğrencileri, yaz tatili boyunca okul atölyelerinde çalışarak belediye için kamelyalar üretti.

Öğrenciler, tatil dönemini üretimle değerlendirerek hem mesleki deneyim kazandı hem de ilçeye katkı sağladı.

Yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde düzenlenen programla kamelyalar Sarayönü Belediyesine teslim edildi.

Okul Müdürü Hasan Ertuğan, programda yaptığı açıklamada süreçte emeği geçen mobilya öğretmenleri Fatih Süleyman Gündüz ve Ali Ulu'ya, metal öğretmeni Hüseyin Eskici'ye, Okul Müdür Yardımcısı Yunus Kısa'ya teşekkür etti.

Kaymakam Abdullah Çakmak ve Belediye Başkanı Necati Koç, törende yaptıkları konuşmalarda yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere ve öğretmenlere başarı getirmesi temennisinde bulundu.