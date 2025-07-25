Saraydüzü'nde Orman Yangınlarına Karşı Denetim

Saraydüzü'nde Orman Yangınlarına Karşı Denetim
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Sinop'un Saraydüzü ilçesinde jandarma ekipleri, ormanlık alanlarda denetim yaparak vatandaşları orman yangınları konusunda uyardı.

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde jandarma ekiplerince ormanlık alanlarda denetim yapıldı.

Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçenin ormanlık alanlarında devriye görevi icra edildi.

Ekiplerce gerçekleştirilen denetimlerde, vatandaşlara ormanlık azalanlarda ateş yakmamaları yönünde uyarıda bulunuldu.

Ekipler, ayrıca vatandaşlardan ormanlık alanlara atık malzeme ve izmarit atılmamasını istedi.

Kaynak: AA / Şükrü Nural - Güncel
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