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Karadeniz'de Denize Giriş Yasaklandı

Karadeniz'de Denize Giriş Yasaklandı
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Tekirdağ'ın Saray ve Kırklareli'nin Vize ilçelerinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü denize girmek yasaklandı. Yetkililer, suda boğulmaların önlenmesi amacıyla bir günlük yasak kararı aldı.

KARADENİZ kıyısında bulunan Tekirdağ'ın Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçesinde bugün denize girmek yasaklandı.

Tekirdağ Valiliği, Karadeniz kıyısında bulunan Saray ilçesinde bugün denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle suda boğulmaların önlenmesi maksadıyla Saray ilçemiz sınırları içerisinde 31.08.2026 pazartesi (bugün) 1 gün süreyle denize girişler yasaklanmıştır" denildi. Kırklareli'nin Vize ilçesi Kaymakamlığı'nda yapılan açıklamada da "Olumsuz hava, deniz şartları sebebiyle 31 Ağustos 2026 tarihinde 1 gün süre ile Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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