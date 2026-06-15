Şnorkel ve deniz gözlüğüyle girdiği Sapanca Gölü'nde boğuldu

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, şnorkel ve deniz gözlüğü takarak Sapanca Gölü'ne giren Hazar Can Ateş (47), yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Sapanca'ya bağlı Yanık Mahallesi Dereağzı mevkisinde meydana geldi. Kendisine ait aracıyla Sapanca Gölü'ne gelen Hazar Can Ateş, şnorkel ve deniz gözlüğü taktıktan sonra göle girdi. Göle açıldıktan sonra geri dönmeyen Hazar Can Ateş, çevredekiler tarafından yaklaşık 75 metre açıkta su yüzeyinde hareketsiz halde görüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Zodyak botla göle giren AFAD ekipleri, Ateş'i bota alarak kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ateş'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Hazar Can Ateş'in cenazesi inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı