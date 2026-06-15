Haberler

Şnorkel ve deniz gözlüğüyle girdiği Sapanca Gölü'nde boğuldu

Şnorkel ve deniz gözlüğüyle girdiği Sapanca Gölü'nde boğuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde şnorkel ve deniz gözlüğü takarak Sapanca Gölü'ne giren Hazar Can Ateş (47), yaklaşık 75 metre açıkta hareketsiz halde bulundu ve hayatını kaybetti.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, şnorkel ve deniz gözlüğü takarak Sapanca Gölü'ne giren Hazar Can Ateş (47), yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Sapanca'ya bağlı Yanık Mahallesi Dereağzı mevkisinde meydana geldi. Kendisine ait aracıyla Sapanca Gölü'ne gelen Hazar Can Ateş, şnorkel ve deniz gözlüğü taktıktan sonra göle girdi. Göle açıldıktan sonra geri dönmeyen Hazar Can Ateş, çevredekiler tarafından yaklaşık 75 metre açıkta su yüzeyinde hareketsiz halde görüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Zodyak botla göle giren AFAD ekipleri, Ateş'i bota alarak kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ateş'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Hazar Can Ateş'in cenazesi inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD'den İsrail'e: Lübnan'dan kademeli olarak çekil

Trump İran'ın dediğini yapıyor! Son isteği Netanyahu'yu delirtecek
ABD ve İran mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı

ABD ve İran imzaları resmen attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'ABD- İran mutabakatı uzun sürer mi' sorusuna Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski'den tek kelimelik yanıt: İnşallah

Avrupalı bakandan ABD-İran Anlaşması için tek kelimelik yorum

Herkes bu çocuğu konuşuyor! Futbolculuğunun yanı sıra fizik ve matematik profesörüymüş

Herkes bu çocuğu konuşuyor
Suçlunun zaafını fırsata çevirdiler: Futbol delisi zehir tacirine maskotlu baskın

En büyük sevdası bundan sonra korkulu rüyası olacak
Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu! Annesi her şeye şahit olmuş

Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu! Annesi her şeye şahit olmuş
Mersin'de vicdanları yaralayan görüntü: Kediyi çuvala koyup atmaya kalktı

Motokurye kadından şüphelendi, çuvalı açınca hayatının şokunu yaşadı!
Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum seçimin yapılacağı tarihi verdi

Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı seçimin yapılacağı tarihi verdi
Yaşı 40, piyasa değeri 50 bin euro! İspanya'ya karşı tek başına şov yaptı

Yaşı 40, değeri 50 bin euro! Yaptıklarıyla ülkesinin kahramanı oldu