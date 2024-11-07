Üye Girişi
Haberler

Sapanca Gölü'nde Kuraklık Alarmı: Su Seviyesi 30,13 Metreye Düştü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu kaynağı Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi, kuraklık nedeniyle son 5 yılın en düşük kotu olan 30,13 metreye düştü. Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar, bilinçsiz sulama ve kaçak kullanımlar gölde ciddi su kaybına neden oldu.

Sakarya ve Kocaeli'nin en önemli içme suyu kaynağı Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi, kuraklık nedeniyle son 5 yılın en düşük kotu olan 30,13 metreye indi.

Türkiye'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle yazın yeteri kadar yağış düşmemesi, bilinçsiz sulama, kaçak kullanım ve diğer faktörlerin etkisiyle birçok ilde göl, baraj, nehir ve akarsu gibi su kaynaklarında kuraklık yaşandı.

Kocaeli ve Sakarya'da 3 milyon insanın içme suyu ihtiyacını karşılayan ve Marmara Bölgesi'nin en büyük doğal kaynağı olan Sapanca Gölü de bu durumdan olumsuz etkilendi.

Sapanca Gölü'nün her gün değişim gösteren su seviyesi, dün itibarıyla son 5 yılın en düşük kotu olan 30,13 metreye geriledi.

Sapanca ilçesine adını veren gölde yaşanan su kaybıyla iskelelerin büyük bölümü susuz kaldı, göldeki kayıklar tamamen karaya oturdu.

Göl havzası kıyıdan yaklaşık 18 metre çekilirken, kıyıda deniz kabukları görüldü, susuz kalan bazı sazlıklar kuruma riskiyle karşı karşıya kaldı.

Sapanca Gölü'nün kotu, 2014'te kuraklık yüzünden 29,64 metreye inmişti

AA muhabirinin Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinden (SASKİ) edindiği bilgiye göre, maksimum doluluğu 32,20 metre olan Sapanca Gölü'nün su seviyesi, 6 Kasım itibarıyla 2023'te 31,57, 2022'de 31,38, 2021'de 31,53, 2020'de 30,71, 2019'da ise 31,53 metre ölçüldü.

En son 2014 yılında kuraklığın etkisiyle 29,64 metreye kadar inen göldeki su seviyesi, yıllar içinde etkili olan yağışlarla eski düzeyine geldi.

Su kaynaklarının sınırsız olmadığına dikkati çeken SASKİ yetkilileri, suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Göldeki su oranının kış aylarında beklenen yağışlarla artması öngörülüyor.

Sapanca Gölü'nde kuraklığın etkili olduğu alanlar, dronla görüntülendi.

Sapanca Gölü'nde Kuraklık Alarmı: Su Seviyesi 30,13 Metreye Düştü
Kaynak: AA / Onur Orhan - Güncel
Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma! Baba ağladı, annenin kıyafeti dikkat çekti

Narin Güran davasında tutuklu sanıklar ilk kez hakim karşısında

 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen 'Cinsel ilişki' itirafı

Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı

 Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?

Mahkeme başkanından Narin'in ağabeyine olay soru
Cinsel ilişki sorusuna Narin'in ağabeyi Enes'ten dikkat çeken yanıt

Annesi ile amcası arasında ilişki var mı? Cevabı hakime özür diletti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 yaşındaki çocuğu yumrukla bayıltan şahıs tutuklandı mı? MASTERCHEF NİGİRİ (SUSHİ) TARİFİ! Nigiri nasıl yapılır, Nigirizuşi malzemeleri neler? MASTERCHEF NOODLE TARİFİ! Noodle nasıl yapılır, malzemeleri neler? Özgür Özel- Dilruba Kayserilioğlu olayı nedir? Dilruba Kayserilioğlu, Özgür Özel'e ne dedi? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te bu hafta potaya kim girdi? Gülben Ergen duruşmaya katıldı mı? Narin Güran davasında son durum nedir? Masterchef 7 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tuncer Bakırhan ne dedi? Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma mı başlatıldı? Tuncer Bakırhan kimdir, hangi partiden? Tuncer Bakırhan kaç yaşında ve nereli? GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI: İSKİ 7 Kasım baraj doluluk seviyesi yüzde kaç? FED faizi indirirse altın ve döviz ne olur? Kasım ayı FED faiz kararı sonrası altın fiyatları düşer mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.