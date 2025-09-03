Sapanca Gölü'nde azalan su miktarı nedeniyle tedbir alınacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyunu karşılayan Sapanca Gölü'nde son zamanlarda su seviyesinin düşmesi nedeniyle sert tedbirler alınacağını bildirdi.

Sakallıoğlu, Göl Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, son zamanlarda kurak bir mevsim geçirildiğini, Marmara Bölgesi'nde geçen yıllar ortalamasına göre yüzde 95 seviyesinde yağış azalışı yaşandığını söyledi.

Sakarya'nın yıllık ortalama 760 milimetre yağış almasına rağmen 8. ay sonu itibarıyla 244 milimetre yağış aldığını ifade eden Sakallıoğlu, "Son üç ayda aldığımız yağış miktarı bunun çok daha altında. Yağış miktarının azalması dolayısıyla gölü besleyen kaynaklarımızın, derelerimizin kuruması anlamına geliyor. Kuraklığın yanı sıra artan tüketim baskısı, tarımsal faaliyetler ve diğer faaliyet alanları, turizm sezonu ile birlikte su tüketimi maalesef ciddi manada artmaktadır. Bu artışla Sapanca Gölü'müzün seviyesindeki düşüş her geçen gün hızlanmaktadır." dedi.

Kocaeli ve Sakarya'nın ortak içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nü korumak ve gelecek nesillere aktarmak adına birçok faaliyette bulunduklarını ifade eden Sakallıoğlu, bu düşüşü engellemek için abonelerden tasarruflu su tüketimi yapmaları adına sosyal sorumluluk projeleri yürüttüklerini, okullarda faaliyetlerde bulunduklarını, sosyal medya ve basın üzerinden gerekli bilgilendirme ve teşviklerde bulunmalarına rağmen istenilen düzeyde tasarruf sağlanamadığını vurguladı.

Tasarruf sağlanmaması nedeniyle göl seviyesindeki düşüşün devam ettiğine dikkati çeken Sakallıoğlu, şunları kaydetti:

"Daha fazla tedbir almak durumunda kalmış bulunmaktayız. Son teknolojik imkanlarla takip ettiğimiz suyun yolculuğunda, suyun her damlasının kıymetini bilerek, bunu israf olmadan vatandaşlarımıza ulaştırmak için tüm gayretlerimizle çaba sarf ediyoruz. Yapılan çalışmalarla arızalardan oluşan su kaybını azaltıyoruz. Kaçak ve usulsüz kullanımları tespit ederek 7/24 denetimler yapıyoruz. 2025 yılında 5 bin 343 kaçak ve usulsüz su kullanımı tespit ettik, bunlarla ilgili işlemleri başlattık. Tespit ettiğimiz kaçak ve usulsüz kullanımlarla yaklaşık 680 bin metreküp suyu koruma altına almış olduk. Doğru su kullanım politikaları ve gerekli görülen noktalarda yer altı kaynaklarımızı da ilave ederek mevcut su kullanım baskısını azaltmayı hedefliyoruz."

Bu yıl içerisinde kentin farklı noktalarında yapılan yeraltı suyu çalışmalarıyla 46 farklı noktada 79 litre saniye suyu şehir şebekesine kazandırdıklarını aktaran Sakallıoğlu, eskiyen şebekelerden kaynaklanan su kaybını azaltmak adına İller Bankası'yla yürütülen Sapanca, Akyazı ve Hendek ilçelerinin 100 kilometre içme suyu şebekesinin yenilenmesiyle ilgili çalışmalara da başlandığını anlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın talimatıyla 2024 Mayıs ayında suya yüzde 20 indirim yapıldığını, kentte uygulanan su birim fiyatlarının şu anda Mart 2023 seviyesinde olduğuna dikkati çeken Sakallıoğlu, şöyle devam etti:

"Kendi öz kaynaklarımızdan finanse ettiğimiz bu sürecin artan su tüketiminin önüne geçemediğini maalesef hep birlikte yaşayarak görmüş olduk. Su fiyatlarının düşük olması, özellikle kırsal kesimde ve turizm bölgelerinde ciddi bir su tüketim baskısı oluşturuyor. Su tüketim baskısını azaltmak adına biz su fiyatlarında revizyon yaparak artışa gitmeyi planlıyoruz. Bununla ilgili birtakım kararlar aldık."

2025 yılının 8 ayında Sapanca Gölü'nden yaklaşık 54 milyon metreküp su alındığını, alınan bu su miktarının yüzde 42'sinin haziran, temmuz ve ağustos ayında kullanıldığını dile getiren Sakallıoğlu, su fiyatlarının artışıyla tüketimin ters orantılı olduğunu, buna bağlı olarak da kullanımını azaltmak adına su fiyatlarındaki güncellemeye mecbur kalındığını bildirdi.

"Maalesef bugün itibarıyla kriz yönetimine geçilmiş bulunulmaktadır"

Sakarya'nın, Türkiye'nin 30 büyük şehrinde en ucuz suyu kullanan 29. büyükşehir olduğunun altını çizen Sakallıoğlu, şunları kaydetti:

"Suyun paha biçilemez bir değer olduğunu bu kuraklık süreciyle hep beraber yaşıyoruz. Dengeli bir şekilde kullanarak gelecek yıllarda su kesintileri olmaması adına çaba sarf ediyoruz. Maalesef iklim bilimcilerinin yapmış olduğu tespitler, kuraklığın önümüzdeki birkaç yıl daha devam edeceğini, bunun bir iklim döngüsü olduğunu buna göre de tedbir alınması gerektiğini beyan etmektedirler. Bu tedbirlerle biz Sapanca Gölü'ndeki suyu kesinti olmadan abonelerimize kazandırmayı hedefliyoruz. Maalesef bugün itibarıyla su yönetimi anlamında kriz yönetimine geçilmiş bulunulmaktadır. Bu doğrultuda bakanlıklarımız ve Devlet Su İşleri'yle gövde yapımı tamamlanma noktasına gelen Ballıkaya Barajı'nın irsale hatlarının yapılmasıyla ilgili süreci hızlandırmış bulunuyoruz. Ayrıca şehrimizin kuzey bölgesinde Karasu ve Kocaali'de hizmet verecek Çamdağı Barajı yapımıyla ilgili süreç hızlandırılmış durumda. Belediye park bahçe sulamaları bundan sonra çok daha aza indirilerek haftanın belli günlerinde yapılacak, vatandaşlarımızın hobi amaçlı değil ama profesyonel amaçlı tarla sulamalarından kaynaklı bahçe sulamalarında kısıtlamaya gidiyoruz. Önce uyarı ardından gerekiyorsa aboneliklerinin geçici olarak askıya alınması da dahil olmak üzere burada sert tedbirler uygulayacağız. Ticari işletmelerde, site ortak kullanımlarında, müstakil havuzların doldurmasına kısıtlamalar getireceğiz. Su tüketimi yapan endüstri tesisleri, ticari işletmeler kademe uygulaması yapılarak fazla su tüketenden daha fazla su bedeli alarak su tüketimi dengelemeyi hedefliyoruz."