Haberler

Sakarya'da tabancayla vurulan kişi yaralandı

Sakarya'da tabancayla vurulan kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir kişi arkadaşının tabancayla ateş etmesi sonucu yaralandı. Olayda yaralanan S.B. hastaneye kaldırıldı, durumunun iyi olduğu bildirildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir kişi arkadaşının tabancayla ateş etmesi sonucu yaralandı.

Rüstempaşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan bir kafenin önünde oturanlar arasındaki A.Ö. (22) henüz bilinmeyen nedenle tabancayla S.B'ye (20) ateş etti.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sapanca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı S.B, Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesine sevk edildi.

Ayak ve kalçasından yaralanan S.B'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinden ayrılan şüpheli A.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Murat Arapoğlu - Güncel
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe

Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çanakkale'de baraj doldu, belediyeden taşkın için uyarı geldi

Kuraklıktan korkarken şimdi de taşkın riski!
Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun

Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
'Tuvalet çukuru kazıyoruz' dediler ama amaçları bambaşka çıktı

"Tuvalet çukuru kazıyoruz" dediler ama amaçları bambaşka çıktı
Çanakkale'de baraj doldu, belediyeden taşkın için uyarı geldi

Kuraklıktan korkarken şimdi de taşkın riski!
26 ilde memurlara 'Hangi partiye oy verirsiniz?' diye soruldu, sonuç hayli enteresan

26 ilde memurlara "Hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu, sonuç hayli enteresan
Kim Kardashian Lewis Hamilton aşkı fotoğraflarla kanıtlandı

İkisini de dünya tanıyor! Gizli aşk deşifre oldu